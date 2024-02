Revés judicial para el príncipe Harry: se quedará con menos custodia

El litigio se centró en la decisión de 2020 del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec) de rebajar la protección de Harry tras su decisión de apartarse de las funciones de la realeza, cuando decidió mudarse a Estados Unidos junto a su esposa, la actriz Meghan Markle.

Un portavoz del príncipe anunció que apelarán esta decisión judicial y añadió que el príncipe Harry "no reclama un trato de favor", sino una aplicación "justa y legal" de las reglas en materia de protección. Los representantes legales del hijo del rey Carlos III sostuvieron que se lo había discriminado y que no se había llevado a cabo un análisis de riesgo adecuado, subrayando el peligro que representaría un "ataque exitoso" contra su persona.

A pesar de estos argumentos, el Gobierno había señalado que la seguridad de los miembros de la familia real se evalúa individualmente, insinuando que el cambio en el estatus del príncipe Harry como miembro no activo de la realeza fue un factor determinante en su decisión.

En su fallo, el tribunal determinó que la decisión de disminuir el nivel de seguridad asignado al príncipe no violaba ninguna ley y estaba debidamente fundamentada dentro de las normativas vigentes. Se evaluó que los cambios en su estatus de seguridad se hicieron siguiendo un razonamiento lógico y sin desvíos procedimentales inapropiados.

El año pasado, Harry, también buscó la aprobación judicial para financiar su propia seguridad durante las visitas al Reino Unido, sin éxito. En una declaración escrita durante el proceso, a principios de diciembre, el príncipe expresó que sus temores respecto a su seguridad y la de su familia le impedían viajar más a menudo al Reino Unido.

Rey Carlos III Príncipe Harry.jpg El rey Carlos III y el príncipe Harry, su hijo menor y quien vive en Estados Unidos junto a su mujer y su familia.

"No puedo poner en peligro a mi mujer de esta manera, y teniendo en cuenta lo que he vivido, soy también reticente a ponerme inútilmente en peligro", afirmó. El hijo menor del rey no suele viajar mucho a Reino Unido. En el último año, solo ha realizado rápidas visitas para la coronación de Carlos III en mayo o a principios de febrero para visitar a su padre, al que diagnosticaron un cáncer.

La cuestión de la seguridad es muy sensible para el príncipe Harry, que responsabiliza a la prensa y los "paparazzis" del accidente mortal de su madre, la princesa Diana, en París en 1997. El duque de Sussex también ha emprendido varios procesos legales contra los tabloides británicos.