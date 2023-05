Rusia asegura que la OTAN es responsable de lo que haga Ucrania

Zajárova señaló que los miembros de la alianza "destruyeron al Gobierno legítimo en Ucrania, pusieron al timón a aventureros y bandidos, les proporcionaron dinero y armas, les inculcaron un sentido de absoluta permisividad e impunidad y les proporcionaron cobertura política y apoyo militar".

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, dijo que Washington "indudablemente" está detrás del ataque. "Tales decisiones, la determinación de objetivos, la definición de recursos: todo esto se dicta a Kiev desde Washington. Somos muy conscientes de esto", aseguró y agregó que el atentado no alteró en el funcionamiento interno del Kremlin.

Una imagen capturada de un video muestra un objeto volador explotando cerca de la cúpula del edificio del Kremlin. Una imagen capturada de un video muestra un objeto volador explotando cerca de la cúpula del edificio del Kremlin.

Advierten que el atentado no quedará impune

La Cancillería rusa condenó "enérgicamente los intentos de actos terroristas perpetrados la noche del 3 de mayo contra el Kremlin de Moscú con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados" y expreso su certeza en la autoría de Kiev.

"No hay ninguna duda de que detrás de esto está el régimen de Kiev, que desde hace mucho tiempo y de forma consciente apoya y utiliza métodos terroristas contra la infraestructura y la población civiles", sostuvo el ministerio ruso.

"La explosión en el puente de Crimea el 8 de octubre de 2022, los ataques contra objetivos no militares en las provincias de Briansk Bélgorod, y Rostov, los numerosos sabotajes. Ahora Moscú. Las actividades terroristas y de sabotaje de las Fuerzas Armadas de Ucrania están cobrando un impulso sin precedentes", aseguró la Cancillería.

Desde el ministerio destacaron que este crimen se ve agravado por el hecho de que el Kremlin es la residencia del jefe del Estado ruso y que "el especial cinismo de las autoridades ucranianas neonazis radica en que el intento del atentado contra la vida del Presidente de Rusia se efectuó en vísperas del Día de la Victoria y el Desfile del 9 de mayo".

La Cancillería ha asegurado que estas acciones no quedarán impunes. "Estamos seguros de que todos los responsables serán encontrados. Les espera un castigo severo e inevitable", ha concluido.

John_Kirby.jpg

Estados Unidos rechaza su participación en el atentado al Kremlin

"Las afirmaciones rusas de que Estados Unidos está detrás de un ataque con drones contra el Kremlin son falsas", afirmó este jueves el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

"Puedo asegurarles que no hubo participación de Estados Unidos en esto. No estuvimos implicados en lo que fuera. No tuvimos nada que ver con esto", respondió Kirby en una entrevista con MSNBC.

Estados Unidos no alienta ni permite que Ucrania ataque fuera de sus fronteras, añadió y recordó que aún no está claro qué ocurrió exactamente en el Kremlin, citado por Reuters.

"Todavía no sabemos realmente lo que pasó" y Washington sigue evaluando la situación, indicó Kirby.