Rusia presentó el dron submarino nuclear Poseidón con alto poder

El mandatario ruso aseguró que no existe “nada comparable” y que su potencia supera incluso la del misil balístico intercontinental Sarmat, considerado hasta ahora el más avanzado del arsenal ruso.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles las nuevas pruebas del sistema submarino Poseidón con propulsión nuclear, calificándolas como un "gran éxito". https://t.co/6N6ZB4c9mp pic.twitter.com/aSw3v7AIW4 — RT en Español (@ActualidadRT) October 29, 2025

Durante su discurso ante soldados en un hospital militar, Putin sostuvo que el país logró activar la planta nuclear del vehículo, un paso clave en el desarrollo del complejo. Según explicó, la prueba incluyó el lanzamiento desde el submarino nodriza y el funcionamiento estable de su sistema de energía, lo que calificó como “un éxito enorme”.

Tecnología y alcance del Poseidón

El Poseidón fue presentado por primera vez en 2018, también por Putin. Se trata de un vehículo submarino no tripulado capaz de portar tanto armamento convencional como nuclear. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa de Rusia, puede alcanzar una velocidad superior a 200 kilómetros por hora y descender hasta un kilómetro de profundidad.

Su autonomía, explican las autoridades rusas, es prácticamente ilimitada, ya que depende del tiempo de vida del combustible nuclear. En la práctica, eso significa que podría recorrer distancias globales sin necesidad de recarga.

Capacidad de daño extraordinaria

Medios occidentales advirtieron que el Poseidón tendría la capacidad de destruir ciudades costeras y hasta generar un tsunami radiactivo de hasta 300 metros. Aunque no hay confirmación oficial sobre esas características, analistas internacionales señalan que el proyecto refuerza la estrategia rusa de disuasión nuclear en el marco de la competencia militar con Estados Unidos y la OTAN.

El Kremlin, por su parte, insiste en que el desarrollo del Poseidón busca garantizar la seguridad nacional y mantener el equilibrio estratégico frente a las potencias occidentales.