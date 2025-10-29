Internacionales |

Río de Janeiro: vecinos cargan decenas de cadáveres tras el letal operativo en favelas

Luego de la ofensiva contra el Comando Vermelho, que dejó más de 130 muertos, los cuerpos fueron dispuestos para que sus familiares y allegados pudieran identificarlos.

El operativo policial en Río de Janeiro dejó al menos 130 muertos y 81 detenidos, según fuentes oficiales, y aún podría haber más víctimas, ya que la operación continúa en curso. La ofensiva, desarrollada entre el martes y el miércoles, fue dirigida contra el Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil.

En este contexto, la plaza de San Lucas empezó a llenarse de cadáveres desde la madrugada de este miércoles en medio escenas desgarradoras.

Sin ropa, sin zapatos y dispuestos uno al lado del otro, cuerpos inertes fueron trasladados por los vecinos del Complejo de Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro.

ADEMÁS: Para el gobernador de Rio de Janeiro. solo son víctimas los policías del operativo en las favelas

Los fallecidos, hallados entre matorrales, fueron dispuestos para que sus familiares y allegados pudieran identificarlos, mientras esperaban la llegada de los agentes de medicina forense.

A algunos les dejaban a pecho descubierto con la idea de que los familiares identificaran un tatuaje, una marca, una seña particular.

image

Críticas al gobernador de Rio de Janiero

La gente está de pie junto a los cuerpos con un cartel que dice "Claudio Castro (gobernador de Río de Janeiro) asesino y terrorista". 29 de octubre de 2025

"En 36 años en la favela, pasando por varias operaciones y matanzas, nunca he visto nada parecido a lo que estoy viendo hoy. Es algo nuevo. Brutal y violento a un nivel desconocido", dijo a G1 el activista Raull Santiago.

No es la primera vez que las favelas son escenario de enfrentamientos entre grupos criminales, como el Comando Vermelho, y la policía militar. Sin embargo, la escena de hoy fue inédita: decenas de hombres asesinados que ni siquiera se tomaron en cuenta para el primer reporte oficial de bajas.

ADEMÁS: El Comando Vermelho, el factor Balcanes y la posibilidad Bioceánica/ Por Laura Etcharren

La gente está de pie junto a los cuerpos con un cartel que dice "Claudio Castro (gobernador de Río de Janeiro) asesino y terrorista". 29 de octubre de 2025

Las sospechas de que el brutal operativo había dejado más víctimas que las reportadas fueron inmediatas. El hallazgo de los cuerpos y su disposición en la plaza pública convirtieron la desconfianza en una certeza.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados