La Reserva Federal recortó en 25 puntos básicos la tasa de interés

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) argumentó su decisión en que, desde el último recorte realizado en septiembre, "los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado".

"El crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se ha mantenido baja hasta agosto", agregó el comité.

En un comunicado difundido luego de la decisión, que se tomó con el respaldo de 10 de los 12 miembros del FOMC, la Fed proyectó que "los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses".

Los funcionarios de la Fed votaron a favor de otro recorte de un cuarto de punto porcentual, lo que reduce su tipo de interés de referencia a un rango entre el 3,75 % y el 4 %, el más bajo en tres años.

Es la primera vez desde que se creó el comité de fijación de tipos de la Fed en la década de 1930 que los funcionarios establecen la política monetaria sin contar con un mes completo de datos cruciales sobre el empleo público debido al cierre del Gobierno.

Cuestionan en EE.UU. que el caso YPF deba decidirlo la Justicia estadounidense

Al menos dos jueces estadounidenses, en un panel de tres integrantes, cuestionaron que la justicia norteamericana deba resolver en el juicio por la expropiación de YPF, lo que favorecería la posición argentina, informó la agencia Reuters.

Los magistrados forman parte de un panel de tres jueces en el marco de la apelación argentina de un fallo en primer instancia ante la Corte de Apelaciones de Circuito en Manhattan, cuya audiencia se realizó este miércoles.

La corte revisó la oferta de Argentina de anular el laudo de septiembre de 2023 de un juez de primera instancia, Loretta Preska, a dos accionistas minoritarios de YPF.