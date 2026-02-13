Rusia ratificó su apoyo político y material a Cuba en medio de la tensión con EE.UU

Koronelli, en una entrevista al portal RT, atribuyó tanto al presidente Donald Trump, como a su secretario de Estado, Marco Rubio, esta política.

El diplomático calificó como “totalmente absurda” la decisión de la Casa Blanca de declarar una supuesta emergencia nacional por una “amenaza inusual y extraordinaria” proveniente de Cuba, y planteó que la isla “no representa ninguna amenaza” para Estados Unidos ni para otros países y consideró que el argumento vinculado a la relación entre Moscú y La Habana es “ridículo”.

images (17) Víktor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba.

Diálogo y presión

El embajador señaló que existen contactos técnicos entre Washington y La Habana, por ejemplo en materia migratoria, pero indicó que Cuba propuso ampliar esas conversaciones a otros temas. “La pelota está en la cancha de Estados Unidos”, afirmó, para luego destacar que la condición planteada por el Gobierno cubano es un “diálogo igualitario” sin exigencias previas.

En ese marco, también advirtió que Cuba no descarta escenarios de mayor tensión, aunque evitó dar precisiones. Sostuvo que el Gobierno y las Fuerzas Armadas de la isla están preparados ante cualquier eventualidad.

Koronelli destacó que “la inmensa mayoría” de los países respalda a Cuba frente al bloqueo estadounidense y subrayó que ese acompañamiento no es solo político. Indicó que Rusia analiza mecanismos de ayuda bilateral y a través de organismos internacionales, además de mantener el suministro de alimentos mediante el programa mundial correspondiente.

Pese a las dificultades vinculadas a la falta de combustible en la isala, afirmó que los proyectos conjuntos entre Moscú y La Habana continúan en agenda y que en abril está prevista una nueva reunión de la comisión intergubernamental bilateral. Según el diplomático, Cuba “era, es y sigue siendo” el socio más importante de Rusia en América Latina.