"El petróleo empieza a fluir": Trump habla de un nuevo capítulo con Venezuela

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump destacó que el petróleo venezolano, que llevaba años con exportaciones limitadas, “está empezando a fluir” hacia los Estados unidos.

El mandatario agregó que pronto se verán grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, que, según él, ayudarían enormemente al pueblo de Venezuela.

¿Qué implica el nuevo flujo petrolero?

698e024259bf5b3e1302092d

Trump mencionó lo ocurrido tras la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a Caracas, donde se abordó una agenda energética entre ambos gobiernos.

Según su publicación, la reactivación de la producción y exportación del crudo hacia los Estados Unidos, se da en el marco de una relación más estrecha con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y sus representantes.

Además, Trump elogió al secretario de Estado, Marco Rubio, por su papel en el acercamiento con Caracas.

¿De qué volumen de petróleo se habla?

Aunque Trump no detalló cifras exactas en su mensaje, informes previos han señalado que las autoridades venezolanas podrían entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de crudo, en un acuerdo que permitiría la exportación de petróleo a ese país bajo ciertas condiciones.

Esos barriles, según declaraciones del propio Trump, serían vendidos al precio de mercado, y los ingresos quedarían bajo control estadounidense con la promesa de que parte de esos fondos beneficien tanto a venezolanos como a estadounidenses.

ce77fb556684e93f1f03163ebb6c6374

¿Por qué es relevante para la región?

Este giro sucede meses después de un conflicto entre ambos países que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la ascensión de nuevas autoridades en Venezuela.

La posibilidad de flujo de crudo marca un cambio significativo en la relación bilateral, que durante décadas estuvo marcada por tensiones, sanciones y bloqueos al sector energético venezolano.

Para la población venezolana, un aumento en ingresos por exportaciones de petróleo podría traducirse en mayor disponibilidad de divisas y recursos, mientras que para Estados Unidos representa acceso a fuentes energéticas adicionales, reducir las que se dirigían a Cuba o China, en un contexto global competitivo.