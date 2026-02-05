Internacionales |

Se logró el primer intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en meses

Tras meses sin acuerdos, Rusia y Ucrania completaron un canje de prisioneros de guerra, con la participación de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos para asegurar la liberación y atención de los prisioneros.

Este jueves 5 de febrero, Rusia y Ucrania llevaron a cabo el primer intercambio de prisioneros de guerra en varios meses. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, se liberaron 157 soldados y tres civiles rusos de Kursk. Sin embargo, fuentes occidentales informan que el total de liberados sería de 314, incluyendo militares y civiles.

69848e12e9ff7167b5091062
El canje, el primero en cinco meses, se logró en el marco de las conversaciones de paz que se desarrollan en Abu Dabi con mediación estadounidense.

El canje, el primero en cinco meses, se logró en el marco de las conversaciones de paz que se desarrollan en Abu Dabi con mediación estadounidense.

39d5b270-37e5-11f0-8947-7d6241f9fce9.jpg
Zelenski expresó su saludo a todas las familias que se reunirán con sus seres queridos y calificó el hecho como “algo muy positivo”

Zelenski expresó su saludo a todas las familias que se reunirán con sus seres queridos y calificó el hecho como “algo muy positivo”

Los liberados por Rusia recibieron atención médica y psicológica en Bielorrusia, antes de regresar a su país para continuar con su recuperación. El ministerio ruso destacó la mediación de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que permitió que el proceso se desarrollara de manera segura.

ADEMÁS: Cuba respondió a las amenazas de Trump y se mostró abierta al diálogo con Washington

02e23a50-37ee-11f0-8947-7d6241f9fce9.jpg
Todavía no se ha logrado un alto al fuego entre Rusia y Ucrania.

Todavía no se ha logrado un alto al fuego entre Rusia y Ucrania.

No se han divulgado los nombres ni las condiciones específicas de los liberados. La diferencia en las cifras refleja la forma en que cada lado contabiliza a los prisioneros, mientras analistas subrayan que estos intercambios siguen siendo pasos puntuales dentro del conflicto.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados