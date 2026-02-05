Se logró el primer intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en meses

69848e12e9ff7167b5091062 El canje, el primero en cinco meses, se logró en el marco de las conversaciones de paz que se desarrollan en Abu Dabi con mediación estadounidense.

39d5b270-37e5-11f0-8947-7d6241f9fce9.jpg Zelenski expresó su saludo a todas las familias que se reunirán con sus seres queridos y calificó el hecho como “algo muy positivo”

Los liberados por Rusia recibieron atención médica y psicológica en Bielorrusia, antes de regresar a su país para continuar con su recuperación. El ministerio ruso destacó la mediación de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que permitió que el proceso se desarrollara de manera segura.

02e23a50-37ee-11f0-8947-7d6241f9fce9.jpg Todavía no se ha logrado un alto al fuego entre Rusia y Ucrania.

No se han divulgado los nombres ni las condiciones específicas de los liberados. La diferencia en las cifras refleja la forma en que cada lado contabiliza a los prisioneros, mientras analistas subrayan que estos intercambios siguen siendo pasos puntuales dentro del conflicto.