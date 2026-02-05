Se logró el primer intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en meses

Tras meses sin acuerdos, Rusia y Ucrania completaron un canje de prisioneros de guerra, con la participación de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos para asegurar la liberación y atención de los prisioneros.
Este jueves 5 de febrero, Rusia y Ucrania llevaron a cabo el primer intercambio de prisioneros de guerra en varios meses. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, se liberaron 157 soldados y tres civiles rusos de Kursk. Sin embargo, fuentes occidentales informan que el total de liberados sería de 314, incluyendo militares y civiles.
Los liberados por Rusia recibieron atención médica y psicológica en Bielorrusia, antes de regresar a su país para continuar con su recuperación. El ministerio ruso destacó la mediación de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que permitió que el proceso se desarrollara de manera segura.
No se han divulgado los nombres ni las condiciones específicas de los liberados. La diferencia en las cifras refleja la forma en que cada lado contabiliza a los prisioneros, mientras analistas subrayan que estos intercambios siguen siendo pasos puntuales dentro del conflicto.
