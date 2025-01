Se incendió un hotel lleno de turistas en Turquía: 66 muertos y 51 heridos

“Estamos profundamente dolidos. Lamentablemente, hemos perdido 66 vidas en el incendio que se desató en este hotel”, declaró Ali Yerlikay, el ministro de Interior turco. Por su parte, el titular del área de Salud, Kemal Memisoglu, indicó que al menos uno de los heridos estaba en estado grave.

Una de las primeras hipótesis es que el siniestro que tardó varias horas en ser apagado se habría originado en la cocina del restaurante. Según informó el gobernador de la región, Abdülaziz Aydn, el hotel albergaba a un total de 234 huéspedes, aunque se desconoce el número exacto de personas que estaba en el interior cuando se inició el fuego ya que, además de los turistas, también se vio afectado el personal del establecimiento.

Testigos y reportes indicaron que el sistema de detección de incendios del hotel no funcionó. “Mi esposa olió el humo. La alarma no se activó”, afirmó Atakan Yelkovan, quien estaba alojado en el tercer piso, a la agencia noticiosa IHA. “Intentamos subir, pero no pudimos, había llamas. Bajamos y salimos”, añadió. Luego, dijo que los bomberos tardaron aproximadamente una hora en llegar. “La gente en los pisos superiores gritaba. Colgaban sábanas... algunos intentaron saltar”, comentó.

Kartalkaya es un popular centro de esquí en las montañas Koroglu, a unos 300 kilómetros al este de Estambul. El incendio coincidió con unas vacaciones escolares, cuando los hoteles de la región se llenan. El centro de hospedaje cuenta con 161 habitaciones y está ubicado al lado de un barranco, lo que dificultó las labores de extinción de las llamas. La oficina del gobernador puntualizó que se habían enviado 30 camiones de bomberos y 28 ambulancias al lugar.

La televisora privada NTV reportó que algunos de las personas atrapadas intentaron bajar de sus habitaciones utilizando sábanas y mantas. Necmi Kepcetutan, instructor de esquí local, contó que cuándo comenzó el incendio él estaba durmiendo y agregó que había ayudado a 20 huéspedes a salir del edificio.

"El hotel estaba lleno de humo, lo que dificultaba que los huéspedes localizaran la salida de emergencia. No puedo localizar a algunos de mis alumnos. Espero que estén bien”, explicó ante la misma cadena. Las imágenes de televisión mostraron el tejado y los pisos superiores del hotel en llamas y enormes columnas de humo que se elevaban hacia el cielo con una montaña nevada detrás del hotel.

“Oí gritos hacia medianoche, los residentes (del hotel) pedían ayuda a gritos”, declaró Baris Salgur, quien trabaja en un hotel cercano, a NTV. “Pedían una manta, decían que iban a saltar... hicimos lo que pudimos, trajimos cuerda, almohadas, trajimos un sofá. Algunas personas se arrojaron una vez que las llamas se acercaron a ellos”.

“Rezo a Dios para que se apiade de nuestros ciudadanos que perdieron la vida en el incendio”, publicó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la red social X. También expresó que deseaba una pronta recuperación a los heridos afectados por “este trágico accidente” y añadió que se había abierto una investigación.

El gobierno designó a seis fiscales para dirigir la pesquisa sobre el incidente. La televisora NTV sugirió que el revestimiento de madera del exterior del hotel, con un diseño estilo chalet, podría haber acelerado la propagación del fuego.