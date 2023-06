Tiene 93 años y publicó un ranking de sus exnovios en TikTok

"Todos ellos me han enseñado que estoy mejor soltera", dice la longeva tiktokera en la descripción del video y, de esa manera, bromear un poco con la situación en la que califica a cada uno de los hombres con los que tuvo una relación años atrás.

La llamativa acción que realizó la señora de casi 100 años edad provocó que rápidamente se volviera tendencia mundial y que las redes se inundaran de reacciones al particular ranking. La anciana de 93 años suele publicar contenido humorístico en la famosa plataforma, lo cuales hacen las delicias de sus más de 10 millones de seguidores.

Grandma Droniak tiene 10 millones de seguidores en TikTok

El video inicia con el relato de Lilian de que había tenido 4 novios o por lo menos los consideraba "relevantes" en su vida como para recordarlos, los cuales eran Billy, Bruce, Burt y George. Sin embargo, sin saberlo, estos hombres recibieron una calificación por parte de la mujer.

El último lugar se lo llevó Billy, puesto que, según lo indicó ella, este sujeto no sabía besar del todo bien. "Este es Billy, me gustaba porque era alto, pero no sabía besar. 3/10″, dijo. Mientras que Bruce siguió en la lista por no tener un auto y si una motocicleta.

Por su parte, Burt y George encabezaron la lista con los puntajes más altos, los cuales eran de 8/10 y 9/10, ya que, el primero siempre la llevó a buenos lugares para comer y el último era demasiado "sexy".

La anciana Lilian logró volverse viral al darle un puntaje a cada uno de los hombres, a pesar que la mayoría de ellos había muerto por razones médicas o simplemente por la avanzada edad que tenían.

Lilian y las reglas para su funeral

La mujer, que se caracteriza por su encanto y su humor, también compartió varios videos en los que detalla cómo quiere que sea su funeral y las reglas que deben seguirse en ese día.

En la grabación, Droniak comienza agradeciendo a los asistentes por venir a su funeral y les anima a disfrutar. "Si están llorando, dejen de comportarse como un bebé. Busquen un pañuelo y sigan adelante", dice, mientras usa una camiseta rosada con el mensaje: "No estás invitado a mi funeral".

En su mensaje, la abuela dice quiénes no son bienvenidos: "Bertha mejor no esté aquí. Si está aquí, expúlsenla de inmediato. Te perseguiré, Bertha. Y mi ex, George, mejor que se vaya. Sé que está aquí y lo cazaré también", amenaza.

El video termina con su último deseo para quienes asistan al funeral: "Espero que se diviertan mucho después de esto. Tomen un trago en mi honor. Los quiero a todos".