Un hombre aceptó ser castrado tras intentar violar a una niña de 7 años

De acuerdo a la Fiscalía de Vernon Parish, en Louisiana, el acusado, Thomas Allen McCartney, de 37 años, se declaró culpable este martes y deberá cumplir además una pena de 40 años de prisión estatal.

McCartney ya había sido registrado como delincuente sexual de nivel 3 en Louisiana, tras una condena en 2011 por intento de violación agravada.

Sus antecedentes incluyen un arresto en 2006 por conocimiento carnal de una menor y dos cargos de violación agravada a una niña de 12 años en 2010.

"Este es un crimen horrendo que nunca debió ocurrir. Thomas McCartney es un depredador que debe estar alejado de nuestra comunidad", declaró el fiscal de distrito, Terry Lambright, al anunciar la sentencia.

Los fundamentos de la sentencia

La sentencia se fundamenta en una ley vigente desde el 1 de agosto de 2024, que situó a Luisiana como el primer estado estadounidense en permitir la castración quirúrgica para condenados por delitos sexuales contra menores si el reo consiente.

La normativa, impulsada por el republicano Jeff Landry, desató un intenso debate público y jurídico. Sus detractores sostienen que constituye un castigo “cruel e inusual”, mientras que los defensores argumentan la necesidad de proteger a los menores y prevenir la reincidencia.

El caso de McCartney reavivó la controversia sobre la castración física y química en la esfera penal. Junto a Luisiana, países como Madagascar, Nigeria, Suiza, Canadá y la República Checa contemplan la castración física en su legislación, exigiendo el consentimiento del condenado.

Mientras que en Francia, el procedimiento se limita a la castración química y solo puede aplicarse a petición del interesado, sin formar parte del catálogo de penas obligatorias.