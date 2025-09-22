Toro embiste a matador y lo deja gravemente herido

El accidente ocurrió apenas iniciada su faena, cuando un toro de gran porte lo embistió de frente. La embestida le provocó una herida de 30 centímetros en el muslo derecho, que hizo temer por su vida. Las imágenes muestran cómo el matador fue levantado por los aires y, tras caer al suelo, volvió a ser arrollado por el animal.

Cornada Serafín foto 2

El silencio se apoderó de la plaza mientras los asistentes intentaban contener al toro y rescatar al herido. Marín fue trasladado de inmediato a la enfermería del recinto y luego derivado a un hospital cercano, donde permanece internado bajo observación. Según declaraciones posteriores al diario ABC, el torero afirmó sentirse “ muy dolorido, pero estable”, y pasó la noche sin fiebre, un dato que llevó algo de calma a su entorno.

La cornada desató un fuerte debate en redes sociales sobre la continuidad de las corridas de toros. Mientras unos defendieron la tradición taurina, otros señalaron el alto riesgo para los toreros y el sufrimiento de los animales.

Con más de dos décadas de trayectoria en los ruedos, Marín es uno de los matadores más experimentados de España. Sin embargo, la gravedad de la herida abre un interrogante sobre si podrá volver a enfrentarse a los toros.