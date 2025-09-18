Internacionales |

Tras ser recibido por el rey Carlos III, Trump dijo: "Putin me ha fallado"

El presidente estadounidense declaró que, debido a su relación con el mandatario ruso, esperaba una resolución rápida del conflicto, pero resultó ser más complejo de lo que había esperado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el presidente de Rusia, Vladimir Putin le ha "fallado" en la gestión del conflicto en Ucrania. En ese sentido, declaró que, debido a su relación con el mandatario ruso, esperaba una resolución rápida del conflicto, pero resultó ser más complejo de lo que había esperado.

Trump se encuentra en el Reino Unido para una visita de Estado de dos días que busca demostrar que el vínculo transatlántico sigue siendo fuerte, a pesar de las diferencias sobre Ucrania, Medio Oriente y el futuro de la alianza occidental.

En este sentido, es destacable el recibimiento que el rey Carlos III ofreciera este miércoles al presidente estadounidense, a quien agasajó en el Castillo de Windsor con un paseo en carruaje por el predio del legendario edificio y con una cena de gala.

Embed

Estados Unidos "ha resuelto siete guerras"

Trump afirmó sentirse muy "honrado" de poder decir que Estados Unidos ha "resuelto siete guerras […] que eran irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver", y que pensaba que el conflicto de Ucrania sería el "más fácil" de solucionar.

"Pensé que sería el más fácil [...] debido a mi relación con el presidente Putin, pero él me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado", afirmó.

Putin y trump Alaska
(15/08/2025 Anchorage -Alaska) - Putin y Trump en el aeropuerto

(15/08/2025 Anchorage -Alaska) - Putin y Trump en el aeropuerto

Sin embargo, el líder estadounidense se mostró confiado en que, en última instancia, Rusia y Ucrania logren un acuerdo. "Pero en la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario", afirmó.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados