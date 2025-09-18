Tras ser recibido por el rey Carlos III, Trump dijo: "Putin me ha fallado"

El presidente estadounidense declaró que, debido a su relación con el mandatario ruso, esperaba una resolución rápida del conflicto, pero resultó ser más complejo de lo que había esperado.
Trump se encuentra en el Reino Unido para una visita de Estado de dos días que busca demostrar que el vínculo transatlántico sigue siendo fuerte, a pesar de las diferencias sobre Ucrania, Medio Oriente y el futuro de la alianza occidental.
En este sentido, es destacable el recibimiento que el rey Carlos III ofreciera este miércoles al presidente estadounidense, a quien agasajó en el Castillo de Windsor con un paseo en carruaje por el predio del legendario edificio y con una cena de gala.
Trump afirmó sentirse muy "honrado" de poder decir que Estados Unidos ha "resuelto siete guerras […] que eran irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver", y que pensaba que el conflicto de Ucrania sería el "más fácil" de solucionar.
"Pensé que sería el más fácil [...] debido a mi relación con el presidente Putin, pero él me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado", afirmó.
Sin embargo, el líder estadounidense se mostró confiado en que, en última instancia, Rusia y Ucrania logren un acuerdo. "Pero en la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario", afirmó.
