Tras ser recibido por el rey Carlos III, Trump dijo: "Putin me ha fallado"

Trump se encuentra en el Reino Unido para una visita de Estado de dos días que busca demostrar que el vínculo transatlántico sigue siendo fuerte, a pesar de las diferencias sobre Ucrania, Medio Oriente y el futuro de la alianza occidental.

En este sentido, es destacable el recibimiento que el rey Carlos III ofreciera este miércoles al presidente estadounidense, a quien agasajó en el Castillo de Windsor con un paseo en carruaje por el predio del legendario edificio y con una cena de gala.

Estados Unidos "ha resuelto siete guerras"

Trump afirmó sentirse muy "honrado" de poder decir que Estados Unidos ha "resuelto siete guerras […] que eran irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver", y que pensaba que el conflicto de Ucrania sería el "más fácil" de solucionar.

"Pensé que sería el más fácil [...] debido a mi relación con el presidente Putin, pero él me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado", afirmó.

Sin embargo, el líder estadounidense se mostró confiado en que, en última instancia, Rusia y Ucrania logren un acuerdo. "Pero en la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario", afirmó.