Donald Trump despidió a Nancy Pelosi con insultos y acusaciones de corrupción

Según el mandatario, la ex presidenta de la Cámara de Representantes “hizo una fortuna ilegalmente en el mercado de valores, estafó al pueblo estadounidense y fue un desastre para EE.UU.”. Pelosi, de larga trayectoria legislativa por el estado de California, dejará su banca en enero de 2027, luego de casi cuatro décadas en el Congreso.

Trump y Pelosi mantuvieron durante años una relación marcada por los enfrentamientos públicos. Ella fue una de las principales impulsoras de los dos procesos de impeachment contra el entonces presidente republicano, ambos finalmente desestimados en el Senado.

En sus declaraciones, Trump también la calificó de “mujer malvada” y consideró que su salida “es un gran servicio al país”. Desde el entorno de Pelosi no hubo comentarios frente a los dichos, aunque allegados recordaron que la dirigente “fue clave en la defensa de las instituciones democráticas”.

Thank you, San Francisco. — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) November 6, 2025

Pelosi, de 85 años, confirmó su decisión en un video publicado el jueves. “Es hora de dar lugar a nuevas voces”, dijo. Su retiro marca el fin de una figura central del Partido Demócrata, que lideró momentos cruciales en la política estadounidense contemporánea.