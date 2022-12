Un activista se pegó su mano en el asfalto y lo tuvieron que rescatar

Con el objetivo de llamar la atención del mundo ante el cambio climático, los activistas buscan ingeniárselas para realizar acciones que impacten en la sociedad. Sin embargo, esta vez uno de los integrantes decidió pegar su mano al asfalto de la ciudad alemana de Maguncia para detener el tráfico pero no le salió como esperaba.

Para llevar a cabo su ingeniosa idea, el activista Raúl Semmler utilizó una mezcla de arena y pegamento industrial y pegó su mano al asfalto de la calle Binger.

activistajpg (2).webp La policía y defensa civil tuvieron que ayudarlo a sacar la mano.

El objetivo del grupo era que se imponga una ley que limite la velocidad a 100 km/h en las autopistas y una multa permanente de 9 euros para ahorrar CO2 y proteger así el clima.

Semmler estaba acompañado por otros activistas que también se pegaron al pavimento, aunque fueron más prevenidos y no utilizaron la misma mezcla que él. Cuatro activistas utilizaron únicamente pegamento, mientras otros dos decidieron solo sentarse al lado de los demás pero no pegarse, para que en caso de emergencia no se bloqueara un carril de la calle.

Para liberar al activista, miembros de la Policía y Defensa Civil decidieron cortar el asfalto alrededor de la mano utilizando un martillo neumático. Después de una hora y media de trabajo, el activista fue liberado y detenido por infracciones a la Ley de Reunión y daños a la propiedad.

“La última generación” y sus protestas

La semana pasada los miembros de la agrupación se pegaron a la pista de los aeropuertos de Berlín y Múnich, mientras que otros andaban en bicicleta en la zona de maniobras de los aviones lo que obligó a paralizar el tráfico aéreo.

activistajpg (1).webp El joven fue detenido luego de ser rescatado.

La organización también es conocida internacionalmente por sus protestas en museos, dado que son los mismos que hace un tiempo se pegaron a cuadros famosos como la “Primavera” de Sandro Botticelli en Florencia, un auto retrato de Vincent Van Gogh, entre muchas otras.

Después del evento en Maguncia, la vocera de la organización, Aimée van Baalen envió un mensaje a través de las redes sociales: “En un mundo en llamas, la neutralidad ya no existe. Ya no podemos permanecer en silencio mientras unos pocos imperios derriban el mundo y devastan nuestro sustento común a expensas de todas las personas. Siempre estamos dispuestos a mantener conversaciones constructivas, como hicimos ayer con el Ministro del Interior de Baviera. Pero lo que necesitamos frente al infierno climático que se avecina son acciones y no solo palabras vacías”.