Amed de Jesús Preciado Hernández, de 42 años, fue baleado en el estacionamiento de su consultorio en Nogales, Sonora. El asesino después fue abatido por la policía, cuando se resistió al arresto.
Un odontólogo de 42 años fue asesinado a tiros el 15 de octubre en el estacionamiento de su consultorio, ubicado en Nogales, estado de Sonora, México. El ataque contra Amed de Jesús Preciado Hernández quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.
Según la información difundida, el hecho habría ocurrido tras una discusión relacionada con un tratamiento odontológico. El paciente se quejaba de que una pieza dental había quedado floja, lo que habría originado el conflicto.
El hombre que quedó registrado en el video como responsable del asesinato, identificado como Ernesto “N”, de 30 años y ciudadano estadounidense, fue encontrado dos días después en la localidad de Agua Prieta.
Durante el operativo para detenerlo, el sospechoso habría disparado contra los agentes, por lo que se produjo un enfrentamiento en el que murió. Dos efectivos resultaron heridos, aunque posteriormente fueron reportados fuera de peligro.
El caso generó conmoción por la violencia del episodio y por la gravedad de sus posibles motivos. Una disputa vinculada con una atención profesional terminó con la muerte del odontólogo, en un hecho que vuelve a poner en evidencia las consecuencias irreparables de recurrir a la violencia para resolver un desacuerdo.