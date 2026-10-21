“¡NO ME MATES!”: EL GRITO DESESPERADO DE UN DENTISTA ASESINADO EN SONORAAmed de Jesús Preciado Hernández, de 42 años, fue asesinado a balazos el 15 de octubre en el estacionamiento de su consultorio en Nogales, Sonora. El ataque quedó captado por cámaras de seguridad. ¿El motivo? Una inconformidad por un tratamiento dental: el paciente reclamaba que una pieza le había quedado floja.El hombre señalado, Ernest o Ernesto “N”, de 30 años y ciudadano estadounidense, fue localizado dos días después en Agua Prieta. Durante el operativo al intentar detenerlo, abrió fuego contra los agentes y murió en el enfrentamiento. Dos elementos resultaron lesionados y fueron reportados fuera de peligro. Una inconformidad profesional que pudo resolverse por vías legales terminó en una tragedia irreparable.Un reclamo jamás puede justificar quitarle la vida a otra persona. Descanse en paz, doctor Amed de Jesús Preciado Hernández.#Sonora #Nogales #Justicia #México