Tras superar una intervención pulmonar, el Sumo Pontífice volvió a encabezar una ceremonia en el Vaticano y habló sobre el matrimonio y la familia. Mientras tanto, continúan las gestiones para una posible visita a la Argentina.
El regreso a la actividad pública marcó un nuevo paso en la recuperación de León XIV, quien este miércoles encabezó la audiencia general en la plaza de San Pedro. A cuatro días de haber recibido el alta médica, el Papa retomó sus catequesis y dedicó unas palabras a quienes acompañaron su recuperación con oraciones, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, expresó el Pontífice ante los presentes.
La reaparición se produjo después de su internación en el Policlínico A. Gemelli de Roma, donde fue sometido a una extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma. En su regreso, continuó con las reflexiones sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes, uno de los documentos del Concilio Vaticano II.
Durante el encuentro, también abordó cuestiones vinculadas con el matrimonio y la vida familiar. “La donación recíproca del hombre y de la mujer, «de modo que ya no son dos, sino una sola carne», motiva la exigencia de la «plena fidelidad» y de la «indisoluble unidad» de los cónyuges; y encuentra una expresión viva en la procreación y en la educación de los hijos", sostuvo.
En esa línea, destacó que el vínculo entre los esposos va más allá de la atracción física y comprende el compromiso afectivo cotidiano. “El amor conyugal no se limita al atractivo erótico —que también forma parte de él—, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura", agregó.
En paralelo a la recuperación del Papa, el Gobierno argentino mantiene conversaciones con el Vaticano para avanzar en los detalles de una eventual visita al país. Según indicaron desde la administración nacional, las gestiones continúan con el objetivo de concretar el viaje.
Por el momento, la organización sigue su curso y la postura oficial es acompañar la decisión de la Santa Sede. Desde el Gobierno habían señalado que la Argentina está "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa", a la espera de definiciones sobre una posible llegada del Pontífice.