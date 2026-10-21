En esa línea, destacó que el vínculo entre los esposos va más allá de la atracción física y comprende el compromiso afectivo cotidiano. “El amor conyugal no se limita al atractivo erótico —que también forma parte de él—, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura", agregó.

La posible visita de León XIV a la Argentina

En paralelo a la recuperación del Papa, el Gobierno argentino mantiene conversaciones con el Vaticano para avanzar en los detalles de una eventual visita al país. Según indicaron desde la administración nacional, las gestiones continúan con el objetivo de concretar el viaje.

Por el momento, la organización sigue su curso y la postura oficial es acompañar la decisión de la Santa Sede. Desde el Gobierno habían señalado que la Argentina está "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa", a la espera de definiciones sobre una posible llegada del Pontífice.