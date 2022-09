Una ministra de Suiza propone ducharse en pareja

La propuesta permitiría reducir un 15 por ciento el consumo de energía, pero la medida causo estupor y obligado a Sommaruga a puntualizar sobre dicha medida.

Simonetta.webp Simonetta Sommaruga, la ministra de medio ambiente de Suiza.

Señaló que la ducha compartida no es apta para todos los públicos y que es una acción más dirigida a las personas jóvenes, además, animó a reducir la temperatura de los hogares, apagar las luces que no sean necesarias o desenchufar las computadoras que no se estén usando.

A partir de las declaraciones y frente a la negativa de gran parte de la sociedad, desde la revista "Femina" incluso propusieron irónicamente que otra medida similar sería “hacer el amor por la mañana después de apagar la calefacción para poder entrar en calor”.

Sin embargo, no es la primera vez que mandatarios o personalidades públicas hacen propuestas para reducir el gasto energético. El presidente de estado alemán de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, sugirió que una medida de ahorro sería sustituir alguna ducha por el uso de toallitas. "La gente puede ahorrar dinero usando toallitas húmedas en lugar de ducharse todo el tiempo", dijo Kretschmann.