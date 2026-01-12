Venezuela liberó 24 presos políticos, pero no a los argentinos

Mientras tanto, en Argentina la atención se concentra en la situación de Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Yacoov Harari, cuyos nombres permanecen fuera de las listas de liberados.

En el centro penitenciario La Crisálida se produjo la excarcelación de nueve personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra. En el penal El Rodeo 1, la cifra de liberados ascendió a quince, entre ellos Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini (de nacionalidad italiana), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza.

Según informó la organización en X: “verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”.

image

Se estima que al menos 803 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, conforme a los reportes de la misma organización. Entre los nombres que figuraban en la lista de excarcelados hasta entonces, se encuentran varios ciudadanos de nacionalidad española, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel (española-venezolana).

El gobierno hoy está encabezado por Delcy Rodríguez, quien confirmó la semana pasada el inicio de la liberación de un número significativo de presos políticos. La medida se produjo tras la captura del Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos en un operativo militar en suelo venezolano.

Familiares de personas privadas de la libertad se congregaron frente a los principales establecimientos penitenciarios del país, a la espera de información sobre la situación de sus seres queridos. Las excarcelaciones se vienen concretando de forma gradual y sin comunicados oficiales por parte de las autoridades del régimen. En ese marco, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que “haya más muertes”, tras conocerse el deceso de un efectivo policial detenido, y reclamaron la liberación inmediata de todos los presos del régimen chavista.

liberacion de presos venezuela

Evelis Cano, mama de uno de los detenidos afirmó: “No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos, hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí en Venezuela así, encarcelados todos?”, según declaraciones recogidas en la concentración. Cano relató que las familias llevan “días y noches durmiendo a la intemperie”.

También confirmó: “las cárceles de Venezuela están llenas de venezolanos inocentes” y que “ayer (sábado) murió uno”, en referencia al policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre, quien, según el fiscal general Tarek William Saab, falleció como consecuencia de “un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.

Luego de más de un año y medio sin contacto presencial, las autoridades autorizaron este domingo el ingreso de familiares a la cárcel de El Rodeo I para visitar a los presos políticos, lo que permitió los primeros reencuentros tras meses de aislamiento. Desde las primeras horas del día, numerosos allegados se acercaron a las inmediaciones del penal con la expectativa de obtener información sobre el estado de los detenidos. Entre los reclusos se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, un caso que ha despertado repercusión y seguimiento a nivel internacional.