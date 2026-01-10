Internacionales |

Venezuela: los familiares de presos políticos esperan más liberaciones

Por segunda noche consecutiva realizaron vigilias frente a varios centros de detención. Pese a que el gobierno chavista anunció la liberación de "un número importante" de presos políticos, sólo hubo nueve excarcelaciones hasta ahora.

Familiares de presos políticos realizaron vigilias durante la madrugada de este sábado frente a varios centros de detención en Venezuela. Fue la segunda jornada de protesta tras el anuncio oficial sobre la excarcelación de un “número importante” de detenidos, aunque hasta ahora sólo se confirmó la liberación de nueve personas.

En las afueras de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, el activista Diego Casanova, representante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, comentó que, tras “más de 24 horas de angustia, dolor, temor y sufrimiento”, los familiares siguen exigiendo la liberación de los detenidos.

helicoide1.jpg
En El Helicoide hay 70 presos políticos, según cifras extraoficiales.

Casanova expresó su malestar porque, hasta la noche del viernes, los excarcelados “no llegan ni al 1 %” del total de presos políticos registrados por organizaciones no gubernamentales, a pesar del anuncio realizado el jueves por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez. En ese momento, aseguró que se liberaría a un “número importante de personas”, tanto venezolanos como extranjeros, sin precisar cifras ni condiciones.

Según el activista, en El Helicoide permanecen al menos 70 presos políticos. Al cierre del jueves, recordó que sólo habían sido excarcelados Biagio Pilieri y Enrique Márquez, quedando fuera “un número significativo” de los incluidos en la lista.

Casanova expresó también su esperanza de que quienes ostentan el poder “tomen de inmediato la decisión de liberar a los presos políticos y pongan fin al sufrimiento” de sus familiares.

En el Internado Judicial Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, pidió a los hermanos Rodríguez que “cumplan con el compromiso asumido de liberar a todos los presos políticos”. Y agregó: “Seguimos con mucha fe y esperanza de recibir noticias positivas en las próximas horas”.

Hasta ahora, el gobierno interino del chavismo no publicó una lista oficial con los nombres y el número total de liberados. Sin embargo, diversas ONG han confirmado la excarcelación de nueve personas, entre ellas los ciudadanos españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, frente a los 811 presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal.

