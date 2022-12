"Los niños de verdad que están muy contentos y complacidos con estos juguetes. Más de 12 millones de juguetes han sido distribuidos a nivel nacional", dijo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez durante un acto de entrega de regalos transmitido por el canal estatal VTV.

image.png "Super Bigote", el juguete inspirado en Nicolás Maduro que siembra la polémica en Venezuela

Como era de esperarse, este acto no fue bien recibido y, en las últimas horas, comenzó a circular en las redes sociales circula un video en el que una mujer se queja y asegura que es una burla para los niños venezolanos.

"Mira, aquí están los regalos que les dieron a los niños. Esto es una burla para ellos. ¿Cómo les van a dar esta porquería de regalo?", se escucha en el video.

maduro super bigotes venezuela.mp4 La entrega de los juguetes no fue bien recibida por algunos venezolanos

Rosa Rodríguez, consejera de recursos hídricos del consejo comunitario financiado por el gobierno en la localidad de Carayaca, afirmó: "Para mí no es una campaña. Para mí (la entrega de los juguetes) fue un gesto humanitario hacia los niños, y hacia la comunidad para que sepan que no todo lo que se dice (de los juguetes) es verdad. Deben saber todo lo que estamos viviendo, lo malo y lo bueno. Esto no es publicidad, para mí, esto no es política. Estoy muy contenta y lo he recibido con orgullo".

super bigote.mp4

"Súper Bigote" nació en 2019, cuando el entonces presidente de Ecuador, Lenin Moreno, acusó al chavista de haber estado detrás de las protestas sociales contra su Gobierno. En ese entonces, Maduro se burló de las acusaciones y así surgió un bizarro dibujo animado que lo presenta como un superhéroe.

"Moreno dice que es culpa mía, que yo muevo mis bigotes y tumbo gobiernos, ya estoy pensando qué potro gobierno puedo tumbar con los bigotes", dijo. Y, en tono de broma, agregó: "Yo no soy Superman, yo soy Súper Bigote".