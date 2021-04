Julio César Falcioni: "Hay que salir de esto rápido"

El entrenador quiso dar por superada la caída de hoy ante Talleres (1-3) en Córdoba y en ese sentido apuntó: "Tenemos ocho días para trabajar, hay que salir de esto rápido y ponernos a pensar en lo que viene. Buscaremos lo mejor para armar el equipo para enfrentar a Racing".

Al momento de explicar la derrota en el estadio Mario Alberto Kempes, Falcioni declaró: "El rival fue muy intenso, no tuvimos la pelota como en otros partidos y no pudimos encontrar la apertura de los espacios. Ellos se fueron al descanso con dos goles de ventaja, lo que me pareció excesivo porque no habían tenido mayores oportunidades".

"En el segundo tiempo pensé que teníamos que variar porque el adversario seguramente se iba a acomodar más atrás, como sucedió, y desde esa intención de movimiento, cambiamos algunos posicionamientos y fuimos netamente superiores a Talleres por las oportunidades de gol que tuvimos y la distribución de la pelota. Creo que fue un tiempo para cada uno". resumió.

Independiente permanece en zona de clasificación para los cuartos de final de la Copa LPF con 13 puntos en la Zona B, aún después de perder con Vélez (0-1), empatar con Boca (1-1) y caer hoy ante Talleres en sus últimas tres presentaciones.