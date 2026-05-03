Advierten sobre una reducción en las frecuencias de trenes: qué líneas se verán afectadas

Así lo hizo el sindicato de maquinistas La Fraternidad. Dijo que en algunos ramales podrían suprimirse hasta 18 servicios diarios. Mirá desde cuándo se reducirían las frecuencias y cuáles son las razones.
La posible reducción en las frecuencias de trenes volvió a generar inquietud entre los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El sindicato de maquinistas La Fraternidad advirtió que, a partir de la segunda semana de mayo, podrían implementarse recortes en diversas líneas ferroviarias, debido a una serie de problemas operativos y la falta de inversión en el sistema.
Más allá de que el gobierno de Javier Milei negó que existan cambios confirmados en los cronogramas habituales, el gremio conducido por Omar Maturano sostuvo que en algunos ramales podrían suprimirse hasta 18 servicios diarios.
De acuerdo con La Fraternidad, la disminución de frecuencias impactaría sobre todo en las líneas más utilizadas del AMBA, entre ellas Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre. El sindicato señaló también que el sistema ferroviario presenta un deterioro sostenido y que, en los últimos años, los servicios de pasajeros cayeron por encima del 30%.
Desde el gremio indicaron que existen diversos problemas estructurales que afectan el funcionamiento cotidiano del servicio. Entre los principales reclamos se destacan la falta de material rodante y repuestos, la reducción de personal sin reemplazos, el deterioro de las vías y de los sistemas de señalamiento, la escasez de mantenimiento y la recurrencia de fallas operativas.
Asimismo, mencionaron que varios servicios de trenes de carga -tanto estatales, como privados- circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora y que se registran en promedio tres descarrilamientos diarios, principalmente asociados a problemas de infraestructura.
Por el lado de los servicios de larga distancia, gran parte de los servicios se encuentran suspendidos, como los recorridos Buenos Aires-Mendoza y San Luis, Retiro-Tucumán, Retiro-Córdoba, el expreso Buenos Aires-Rosario y el tren a Pehuajó.
También están afectados el servicio turístico Mercedes-Tomás Jofré, los regionales La Banda-Fernández y Rosario-Cañada de Gómez, y el tren a Pinamar. Y otros ramales continúan operando, pero con serias dificultades, tal el caso del Tren de las Sierras, el Tren del Chaco, Salta-Güemes y el tramo Rosario-Retiro.
Hasta ahora, Trenes Argentinos no anunció modificaciones en los cronogramas habituales de las líneas metropolitanas. No obstante, en los últimos días se registraron demoras y cancelaciones en distintos servicios del AMBA, particularmente en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur.
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