Advierten sobre una reducción en las frecuencias de trenes: qué líneas se verán afectadas

Desde el gremio indicaron que existen diversos problemas estructurales que afectan el funcionamiento cotidiano del servicio. Entre los principales reclamos se destacan la falta de material rodante y repuestos, la reducción de personal sin reemplazos, el deterioro de las vías y de los sistemas de señalamiento, la escasez de mantenimiento y la recurrencia de fallas operativas.

Asimismo, mencionaron que varios servicios de trenes de carga -tanto estatales, como privados- circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora y que se registran en promedio tres descarrilamientos diarios, principalmente asociados a problemas de infraestructura.

trenes Las reducciones impactarían en los servicios más utilizados del AMBA.

Por el lado de los servicios de larga distancia, gran parte de los servicios se encuentran suspendidos, como los recorridos Buenos Aires-Mendoza y San Luis, Retiro-Tucumán, Retiro-Córdoba, el expreso Buenos Aires-Rosario y el tren a Pehuajó.

También están afectados el servicio turístico Mercedes-Tomás Jofré, los regionales La Banda-Fernández y Rosario-Cañada de Gómez, y el tren a Pinamar. Y otros ramales continúan operando, pero con serias dificultades, tal el caso del Tren de las Sierras, el Tren del Chaco, Salta-Güemes y el tramo Rosario-Retiro.

Hasta ahora, Trenes Argentinos no anunció modificaciones en los cronogramas habituales de las líneas metropolitanas. No obstante, en los últimos días se registraron demoras y cancelaciones en distintos servicios del AMBA, particularmente en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur.