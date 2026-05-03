La Casa Rosada reabre la sala de periodistas y vuelven las conferencias de Adorni

Tras diez días cerrada por seguridad, el Gobierno restablece el acceso con nuevos controles y retoma el contacto formal con la prensa.
La Sala de Periodistas de la Casa Rosada reabrirá este lunes luego de permanecer cerrada durante diez días por una revisión de protocolos de seguridad y vigilancia. La medida fue confirmada por el Gobierno nacional, que permitirá el regreso de los trabajadores de prensa a sus tareas habituales dentro de la sede oficial. El espacio vuelve a funcionar tras una decisión que generó fuerte controversia.
Con la reapertura, está previsto que se retomen las conferencias de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según trascendió, la primera ronda de preguntas se realizará este lunes a las 11 y marcará el reinicio formal del vínculo cotidiano entre el Ejecutivo y los medios. El regreso de las exposiciones busca normalizar la comunicación institucional.
El nuevo esquema incluirá cambios en las condiciones de acceso y permanencia dentro del edificio. Si bien los periodistas acreditados podrán volver a ingresar, se implementarán controles más estrictos y se establecerán sectores de circulación restringida. El Gobierno avanza con un rediseño del funcionamiento interno del área.
Durante el cierre, se retiraron los sistemas de ingreso mediante huella dactilar, lo que generó críticas de gremios y asociaciones periodísticas. Desde esos espacios advirtieron que la medida representaba “un peligro para la democracia”, en medio de un clima de tensión creciente entre el oficialismo y la prensa. La decisión sumó cuestionamientos al manejo del acceso a la información pública.
La restricción había sido dispuesta el 23 de abril tras una denuncia de Casa Militar por presunto espionaje ilegal y revelación de secretos. La acusación apuntó a periodistas de TN por la supuesta grabación de áreas internas con gafas inteligentes, lo que derivó en una investigación judicial en el juzgado a cargo de Ariel Lijo. El episodio dio origen a una causa que aún continúa en trámite.
comentar