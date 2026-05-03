La Casa Rosada reabre la sala de periodistas y vuelven las conferencias de Adorni

Durante el cierre, se retiraron los sistemas de ingreso mediante huella dactilar, lo que generó críticas de gremios y asociaciones periodísticas. Desde esos espacios advirtieron que la medida representaba “un peligro para la democracia”, en medio de un clima de tensión creciente entre el oficialismo y la prensa. La decisión sumó cuestionamientos al manejo del acceso a la información pública.

La restricción había sido dispuesta el 23 de abril tras una denuncia de Casa Militar por presunto espionaje ilegal y revelación de secretos. La acusación apuntó a periodistas de TN por la supuesta grabación de áreas internas con gafas inteligentes, lo que derivó en una investigación judicial en el juzgado a cargo de Ariel Lijo. El episodio dio origen a una causa que aún continúa en trámite.