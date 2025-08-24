Karina Milei en La Matanza: "Estamos dispuestos a dar la batalla para que no nos roben más"

Karina Milei habló en una jornada de capacitación de fiscales de La Libertad Avanza en La Matanza, que reunió a más de 8.000 personas.
En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei reapareció en público en La Matanza. La secretaria general de la Presidencia rompió el silencio durante una “Jornada de Formación de Fiscales” en la provincia de Buenos Aires y lanzó un mensaje directo a la oposición: “Vinimos para que no roben más”.
La aparición de la hermana del presidente Javier Milei se produce en un contexto crítico para ella y para el Gobierno. La funcionaria está siendo señalada en una causa judicial por un supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro de la ANDIS. En ese marco, audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción investigado.
Pese a las acusaciones, la jornada organizada por La Libertad Avanza (LLA) reunió a más de 8.000 personas, según informó el espacio en sus redes sociales. Además de Karina Milei, participaron dirigentes libertarios y aliados, entre ellos José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.
“Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera”, destacó Milei ante los miles de asistentes. Y reforzó el motivo central de la convocatoria: “Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”.
Posteriormente, la secretaria general celebró la convocatoria en sus redes sociales. A través de su cuenta de X (ex Twitter), escribió: “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada”.