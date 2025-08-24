Karina Milei en La Matanza: "Estamos dispuestos a dar la batalla para que no nos roben más"

La aparición de la hermana del presidente Javier Milei se produce en un contexto crítico para ella y para el Gobierno. La funcionaria está siendo señalada en una causa judicial por un supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro de la ANDIS. En ese marco, audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción investigado.

Pese a las acusaciones, la jornada organizada por La Libertad Avanza (LLA) reunió a más de 8.000 personas, según informó el espacio en sus redes sociales. Además de Karina Milei, participaron dirigentes libertarios y aliados, entre ellos José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.

Karina Milei agradeció a los asistentes

“Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera”, destacó Milei ante los miles de asistentes. Y reforzó el motivo central de la convocatoria: “Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”.

Posteriormente, la secretaria general celebró la convocatoria en sus redes sociales. A través de su cuenta de X (ex Twitter), escribió: “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada”.