Julio Alak es el intendente con peor imagen del país

El relevamiento fue realizado por la consultora CG Global Data, en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CABA), del 1 al 4 de febrero pasado. Se consultaron a 24.690 personas de más de 18 años y de distintos niveles socio-culturales y económicos.

Por el contrario, el intendente con mejor imagen de toda la Argentina es Matías Stevanato, de la ciudad Maipú (Mendoza), con 60,6 por ciento de consideración positiva.

Los mejores intendentes del Gran Buenos Aires

En el ámbito del Gran Buenos Aires, entre los mejores posicionados se encuentran Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Federico Otermín (Lomas de Zamora).

El ránking de gobernadores

Siempre según la consultora CB Global Data, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se ubicó en el último lugar del ranking de imagen positiva de mandatarios provinciales. El estudio le asignó un 45,3% de aprobación y marcó una caída de 4,5 puntos respecto del período anterior.

El relevamiento posicionó a Weretilneck por debajo de Gustavo Sáenz (47,1%) y Rolando Figueroa (46,8%), en una medición que evalúa la percepción ciudadana sobre gestión económica, seguridad y transparencia. Desde diciembre de 2024, el mandatario rionegrino sostiene niveles bajos de aprobación en contraste con gobernadores del centro y norte del país.

En el otro extremo del ranking, el estudio destacó al cordobés Martín Llaryora con una imagen positiva del 58,7%, seguido por Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires) con 56,4%.

