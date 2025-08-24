Manuel Adorni rompió el silencio y se refirió a las denuncias por presuntas coimas

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin", publicó el portavoz en su cuenta de la red social X.

Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 24, 2025

De esta manera, Adorni se convirtió en el segundo integrante de la administración libertaria en referirse al escándalo generado por la causa ANDIS. Antes, lo había hecho el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al asegurar que el país el país atraviesa el “período preelectoral”, donde “todo el mundo” está "tratando de sacar partido” contra un gobierno que, según su análisis, “cuenta con apoyo popular”.

“Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política tiene mucho que ver con el periodo preelectoral. Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno, que cuenta con un apoyo popular importante”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el ministro coordinador afirmó que el Ejecutivo está “internamente tranquilo” por los hechos de presunta corrupción en la administración de LLA y los vinculó con el debate que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados por la ley de discapacidad. “Aparece el escándalo de estas grabaciones –que todavía no tenemos claro que son– en un momento en que se está debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia en discapacidad, que el gobierno había cuestionado”, describió.

Francos consideró que no es “muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”, al tiempo que manifestó que la “mejor forma” de que la situación se aclare es que “actúe la justicia”. Además, planteó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está siendo atacada de manera “salvaje e injusta”.

Causa ANDIS: los audios de Diego Spagnuolo

La transcripción de los audios del extitular de la ANDIS reveló un presunto esquema de corrupción con coimas de laboratorios que salpica directamente al círculo íntimo del poder, incluyendo a Karina Milei y Eduardo 'Lule' Menem. La difusión provocó la salida del exfuncionario y una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

En uno de los fragmentos, Campagnuolo relató una supuesta conversación que mantuvo con el propio presidente Javier Milei, en la que le advierte sobre las irregularidades. "Yo hablé con el Presidente. 'Javi, está pasando esto…'. No corrigieron nada. Siguieron… cosas así. 'Vos sabés que están chocheando. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo'", se escucha en la grabación.

Spagnuolo también especuló sobre cómo se repartiría el dinero de los supuestos retornos, señalando directamente a la hermana del Presidente: "El tema seguramente es que a Karina le debe llegar el tres o el cuatro. Yo calculo que le debe llegar el tres a Karina, porque seguramente le dirán 'es el cinco, el uno por ciento lo tenemos que repartir entre la operatoria... vos Karina te llevaste el tres'. Seguramente le deben hacer una cosa así. Le están pegando una c.... olímpica".

El exdirector de la ANDIS describió el presunto mecanismo de recaudación a través de la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de la agencia. "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: 'Escuchame, ahora tenés que poner. Ya no es más el cinco, ahora tenés que poner el ocho'. Son más chorros que los Kirchner. (...) 'lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia'. Por teléfono, así… tac".