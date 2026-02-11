Mariano Recalde: "Cuando volvamos al Gobierno los vamos a investigar y meter presos"

Durante su exposición, el legislador del bloque Justicialista el proyecto impulsado por el Gobierno y cuestionó la falta de fundamentos en las intervenciones de los senadores oficialistas. “Fueron muy escuetas y expresaron muy pocas cosas que consideran beneficiosas”, sostuvo. Además, afirmó que la iniciativa “no está pensada para generar trabajo” y que reformas similares ya se implementaron en las últimas décadas sin resultados positivos.

El proyecto "vuelve a la redacción de 1929"

Recalde también apuntó contra algunos cambios específicos del texto, como la posibilidad de fraccionar las vacaciones por acuerdo entre empleador y trabajador. “Todos se quieren ir 14 días”, ironizó. En otro tramo de su discurso, aseguró que la ley “vuelve a la redacción de 1929” y criticó que se busque modificar el esquema de la jornada laboral de ocho horas, una de las conquistas históricas del movimiento obrero.

Desde el oficialismo cuestionaron el tono de sus palabras, mientras que desde la oposición defendieron el derecho a expresar una postura crítica frente a un proyecto que, aseguran, implica un retroceso en materia de derechos laborales.