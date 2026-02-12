Sturzenegger detalló los cambios de la reforma laboral

En declaraciones radiales, el funcionario calificó la jornada como “un día histórico” y sostuvo que la reforma apunta a resolver uno de los problemas estructurales del país: la informalidad laboral. “Es la primera vez desde el retorno a la democracia que logramos un proyecto vastísimo”, afirmó.

En el inicio de la entrevista, Sturzenegger ahondó en las horas extra y en las licencias por enfermedad. Con negociaciones de por medio, se aprobó en el Senado que, en caso de una enfermedad, el empleador deba pagarle al empleado el 75% del sueldo mientras esté de licencia. En paralelo, si tiene un accidente por una actividad voluntaria que no tiene vínculo con su trabajo, ese porcentaje baja a 50%. “Esto apunta a la reducción de las licencias eternas”, dijo.

Luego agregó: “Las horas extras siguen existiendo y se siguen pagando. Lo que ocurre es que se permiten los bancos de horas. Por ejemplo, no quiero trabajar un viernes, entonces compenso las horas en los otros cuatro días. No se pagarían como horas extra porque se compensan”.

Otras de las modificaciones que habrá en caso de que Diputados apruebe la reforma, son el fraccionamiento de las vacaciones y el banco de horas, dos cuestiones que según el ministro "ya ocurría, pero no era legal".

"La ley pasa a reflejar lo que ya ocurría", destacó Sturzenegger, como es el caso de las vacaciones, que se podrían tomar siete días, en vez de 14, porque "hoy la gente no quiere necesariamente tomarse las vacaciones en bloque". El banco de horas, por otra parte, "no elimina las horas extra", sino que "permite hacer una compensación de horas durante la semana".

Con la reforma, el Gobierno busca "ajustar la realidad laboral a lo nuevo, a como se trabaja ahora, que ya no es de 8 a 5 como antaño, la gente busca más flexibilidad".

"A los trabajadores de plataforma, las empresas les querían dar seguros, pero tenían miedo de quedar encuadrados en una relación de trabajo", advirtió y afirmó que la reforma "crea la posibilidad de que mucha gente que estaba excluida del mercado laboral se pueda insertar".

Otra adhesión reciente al proyecto de reforma laboral es la posibilidad de pagar en cuotas las indemnizaciones por despido, un reclamo del sector empresario. "No una obligación sino una opción, a pedido del sector empresario, para las Pymes, para que no venga el hachazo de un solo golpe", marcó.

En ese sentido, Sturzenegger celebró la "eliminación de la industria del juicio", que "no tiene tanto que ver con el monto de las indemnizaciones, que es un mes por año trabajo y eso no se modifica".

Y marcó también que los convenios colectivos de trabajo ya no serán nacionales sino por empresa. "Esta ley es de federalización del trabajo. A partir de ahora, en las leyes que regulan las convenciones colectivas, el convenio inferior va a prevalecer sobre el superior, es decir, si hay un convenio de empresa, prevalece", agregó.