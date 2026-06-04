La explicación del concejal libertario condenado por abuso sexual: "Intentó ser un chiste"

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Tras conocerse la condena civil, Montes se refirió públicamente al caso y sostuvo que el episodio no tuvo una intención de agresión. "Lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia", afirmó durante una entrevista periodística.

La declaración generó repercusiones debido a que la Justicia consideró acreditada la conducta denunciada y ordenó el pago de una compensación económica a la trabajadora afectada.

Aunque el concejal intentó cerrar el conflicto mediante un pedido de disculpas y el pago de una reparación económica, la causa penal avanzó por una vía independiente.

En ese expediente se investiga la presunta comisión del delito de abuso sexual. El debate oral está previsto para octubre y será la instancia en la que se determinarán las eventuales responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.