Polémico comentario de un militante de La Libertad Avanza sobre Agostina Vega

Recalde insistió con su postura. "Pero hay actitudes físicas que te comunican una soltura...", dijo sin precisar a qué se refería. Ahí, la influencer peronista Julia Eva Saggini salió al cruce de esos comentarios. Eso sí, nada pareció frenar al cineasta: "Hay una soltura física que hace pensar que hay un recorrido y yo a veces comparo. Y te das cuenta".

"¿Soltura de una nena de 14 años, Diego? Eso es revictimizar a la víctima", consideró Saggini. Y lejos de dar por terminado el tema, Recalde fue más allá con sus dichos polémicos: "No, pará. No estoy diciendo que es un delito acostarte antes del tiempo que la ley lo permite, lo que te digo es que te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen".

Los comentarios se viralizaron rápido en las redes sociales y, desde su cuenta de X, Recalde publicó un posteo para defenderse. "Preguntale a Perón, que dijo esto que pensó el remisero pero de Nélida Rivas cuando tenía 14 años. La diferencia es que el remisero no la avanzó. Perón sí y hasta quiso casarse con la nena. Pero los degenerados son los libertarios", escribió.