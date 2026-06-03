Polémico comentario de un militante de La Libertad Avanza sobre Agostina Vega

Las palabras del cineasta Diego Recalde sobre la condición íntima de la adolescente asesinada en Córdoba generaron un amplio repudio. El posteo que publicó para defenderse de las críticas.
En medio del dolor por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, un militante de La Libertad Avanza quedó en el centro de la polémica. Se trata del cineasta Diego Recalde, cuyos dichos sobre la condición íntima de la adolescente de 14 años generaron un profundo rechazo.
Todo ocurrió durante un debate sobre el recorrido que hizo Agostina antes de ser asesinada. Durante la discusión, el periodista Tomás Méndez planteó una serie de interrogantes acerca del relato del remisero que trasladó a la chica hasta la zona donde fue hallada sin vida. El conductor recordó que el chofer había advertido que se trataba de un sector cercano a hoteles alojamiento y que le había llamado la atención que la pasajera fuera menor de edad.
"Por cómo estaba vestida, por la actitud física", señaló Recalde ante esa observación de Méndez. Enseguida, el libertario fue corregido por otros panelistas del programa, que marcaron que la adolescente llevaba ropa deportiva al momento del viaje. Sin embargo, el intercambio no se terminó ahí.
Recalde insistió con su postura. "Pero hay actitudes físicas que te comunican una soltura...", dijo sin precisar a qué se refería. Ahí, la influencer peronista Julia Eva Saggini salió al cruce de esos comentarios. Eso sí, nada pareció frenar al cineasta: "Hay una soltura física que hace pensar que hay un recorrido y yo a veces comparo. Y te das cuenta".
"¿Soltura de una nena de 14 años, Diego? Eso es revictimizar a la víctima", consideró Saggini. Y lejos de dar por terminado el tema, Recalde fue más allá con sus dichos polémicos: "No, pará. No estoy diciendo que es un delito acostarte antes del tiempo que la ley lo permite, lo que te digo es que te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen".
Los comentarios se viralizaron rápido en las redes sociales y, desde su cuenta de X, Recalde publicó un posteo para defenderse. "Preguntale a Perón, que dijo esto que pensó el remisero pero de Nélida Rivas cuando tenía 14 años. La diferencia es que el remisero no la avanzó. Perón sí y hasta quiso casarse con la nena. Pero los degenerados son los libertarios", escribió.
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