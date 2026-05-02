La foto viral de Gonzalo Higuaín en Miami generó dudas por su impactante cambio físico

Higuaín, de 38 años, mantiene desde hace tiempo un perfil bajo y alejado de la exposición pública. Desde su retiro en 2022, tras su paso por Inter Miami, las apariciones públicas del exgoleador son escasas, un factor que también alimentó las especulaciones alrededor de la foto viral.

gonzalo-pipita-higuain-seleccion-argentina_862x485.jpg Gonzalo Higuaín anunció su retiro: los mejores momentos de su carrera.

El contraste con el delantero que brilló en el fútbol argentino con la camiseta de River y en la élite europea fue uno de los motores de la viralización. Atrás quedó la imagen del atacante de físico atlético que acumuló títulos y goles en clubes como Real Madrid, Napoli, Chelsea y Juventus. En su nueva etapa personal, Higuaín luce completamente distendido y lejos de las exigencias de la alta competencia.

Durante su carrera profesional, el exfutbolista marcó más de 300 goles en 17 temporadas, incluso logrando el record de mayor cantidad de goles en una sola edición de la liga italiana cuando vestía los colores del Napoli, anotando 36 goles en la 2015-16. Además de ser habitué en la selección argentina donde está séptimo en la tabla de maximos goleadores de la albiceleste con 31 tantos y disputó la final del mundo del mundial de Brasil 2014 frenta a Alemania.

En los últimos años, Higuaín también exploró nuevas actividades fuera del fútbol profesional. Incluso llegó a participar y consagrarse en torneos de pádel en Miami, mostrando una faceta distinta a la que lo convirtió en uno de los delanteros más reconocidos de su generación.

Lo último que se había conocido públicamente sobre su carrera fue su incorporación al Inter Miami II como Entrenador de Desarrollo de Jugadores durante 2024. En aquel momento trabajaba junto a su hermano Federico Higuaín dentro de la estructura del club estadounidense. Sin embargo, actualmente ninguno de los dos integra el cuerpo técnico del segundo equipo de la franquicia.