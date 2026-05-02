San Lorenzo e Independiente se juegan el pase a octavos: qué resultados necesitan

El Ciclón recibe al Rojo desde las 18.45 por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Ambos dependen en gran parte de sí mismos para meterse en playoffs, aunque los de Avellaneda llegan con más presión.
San Lorenzo e Independiente protagonizarán este sábado un clásico determinante en el Nuevo Gasómetro, por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 18:45, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, y será televisado por TNT Sports.
El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega en un buen momento, con la tranquilidad de que un empate le alcanzará para asegurar su lugar en los octavos de final. Incluso, podría clasificarse aún perdiendo, siempre que Unión y/o Defensa y Justicia no sumen de a tres en sus respectivos compromisos.
Distinta es la situación de Independiente, que viene de una derrota inesperada y necesita al menos empatar para mantener chances concretas de avanzar. El conjunto de Gustavo Quinteros también podría clasificarse con una igualdad, pero dependerá de otros resultados, por lo que no tiene margen para relajarse.
Además, el Rojo llega con novedades importantes en su formación. Ignacio Malcorra se recuperó de molestias en el tobillo izquierdo y volvería a la titularidad como eje creativo, ubicándose como enlace detrás de Gabriel Ávalos. La principal duda pasa por el sector derecho del ataque, donde Santiago Montiel o Maximiliano Gutiérrez se disputan un lugar.
En defensa, Milton Valenzuela ingresaría por el suspendido Facundo Zabala, mientras que Iván Marcone es uno de los futbolistas al límite de amarillas. Por otra parte, Ignacio Pussetto no fue convocado debido a un problema en la rodilla que le impide estar en plenitud.
En cuanto a la tabla, San Lorenzo suma 22 puntos y se ubica sexto en su zona, mientras que el Rojo lo sigue con 21 unidades. Ambos saben que una victoria les asegurará el pase sin depender de terceros.
San Lorenzo:
Independiente:
San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
Estadio: Nuevo Gasómetro
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Diego Ceballos
Hora: 18:45.
TV: TNT Sports Premium
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