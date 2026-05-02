San Lorenzo e Independiente se juegan el pase a octavos: qué resultados necesitan

Además, el Rojo llega con novedades importantes en su formación. Ignacio Malcorra se recuperó de molestias en el tobillo izquierdo y volvería a la titularidad como eje creativo, ubicándose como enlace detrás de Gabriel Ávalos. La principal duda pasa por el sector derecho del ataque, donde Santiago Montiel o Maximiliano Gutiérrez se disputan un lugar.

En defensa, Milton Valenzuela ingresaría por el suspendido Facundo Zabala, mientras que Iván Marcone es uno de los futbolistas al límite de amarillas. Por otra parte, Ignacio Pussetto no fue convocado debido a un problema en la rodilla que le impide estar en plenitud.

En cuanto a la tabla, San Lorenzo suma 22 puntos y se ubica sexto en su zona, mientras que el Rojo lo sigue con 21 unidades. Ambos saben que una victoria les asegurará el pase sin depender de terceros.

Qué necesita cada uno para clasificar

San Lorenzo:

Gana o empata: clasifica.

clasifica. Pierde: necesita que Unión no gane y/o que Defensa y Justicia no triunfe.

Independiente:

Gana: clasifica.

clasifica. Empata: clasifica si Unión o Defensa y Justicia no ganan.

clasifica si Unión o Defensa y Justicia no ganan. Pierde: queda condicionado y deberá esperar otros resultados.

Probables formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Nuevo Gasómetro

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

Hora: 18:45.

TV: TNT Sports Premium