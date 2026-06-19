La Matanza: Atropellaron a un hombre en silla de ruedas y el conductor escapó sin asistirlo

Romero también cuestionó la falta de asistencia de quienes pasaban por el lugar tras el accidente. “Un muchacho que no lo conozco me ayudó a acercarme a la vereda, y después nadie más. La gente pasaba y miraba, no fueron capaces de llamar al 911”, relató en declaraciones televisivas.

La familia solicita acceso a las cámaras de seguridad de la Municipalidad y de los vecinos de la zona para intentar obtener la patente de la camioneta y localizar al conductor que permanece prófugo.