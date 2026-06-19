La Matanza: Atropellaron a un hombre en silla de ruedas y el conductor escapó sin asistirlo

Claudio Romero fue embestido por una camioneta Kangoo blanca mientras circulaba por la avenida Arieta, en La Tablada. Su familia busca imágenes de cámaras de seguridad y testigos que permitan identificar al responsable.
Un vecino de La Matanza que se moviliza en silla de ruedas fue atropellado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga sin brindarle asistencia. La víctima, identificada como Claudio Romero, y su familia ahora buscan testigos y registros de cámaras de seguridad para identificar al responsable.
El hecho ocurrió días atrás sobre la avenida Arieta al 5100, en la localidad de La Tablada. Romero circulaba por la calzada debido al mal estado de las veredas cuando una Renault Kangoo blanca lo embistió y continuó su marcha, dejándolo tirado sobre la vía pública.
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa a Romero tendido sobre el asfalto luego del impacto. Aunque sufrió heridas leves, el hombre explicó que el accidente destruyó su silla de ruedas, un elemento indispensable para su movilidad diaria.
“Me duele todo el cuerpo, la espalda y mucho la pierna. Me cuesta respirar”, expresó la víctima. Además, aseguró que el choque afectó su trabajo y su rutina cotidiana: “Me arruinó en todo sentido, con la silla, con mi laburo y mi vida cotidiana”.
Romero también cuestionó la falta de asistencia de quienes pasaban por el lugar tras el accidente. “Un muchacho que no lo conozco me ayudó a acercarme a la vereda, y después nadie más. La gente pasaba y miraba, no fueron capaces de llamar al 911”, relató en declaraciones televisivas.
La familia solicita acceso a las cámaras de seguridad de la Municipalidad y de los vecinos de la zona para intentar obtener la patente de la camioneta y localizar al conductor que permanece prófugo.