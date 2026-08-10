Fernando Espinoza: "Hoy está renaciendo el peronismo de la victoria"

En la apertura del Plenario, Fernando Espinoza, quien también es presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, expresó: “Nuestra agenda no puede ser la agenda que impone el Gobierno nacional con discursos de odio en medios de comunicación. Nuestra agenda es la que impone el pueblo argentino, la agenda de nuestra gente”.

Hoy renace el Peronismo de la victoria.



El @MOVIMIENTODAF llegó a Alberti, y junto a compañeras/os de toda la 4ta sección electoral de la Provincia de Buenos Aires, participamos del primer Plenario para organizar la esperanza e iniciar un camino que construiremos entre todos. pic.twitter.com/mnioOMh6N1 — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 8, 2026

“Tenemos un interior agrícola que trabaja muy duro, y necesita de un Estado eficiente, con visión y sensibilidad social que empuje y fortalezca las economías regionales para salir adelante”, continuó el presidente de la FAM y agregó: “Vamos a defender siempre al campo nacional y popular, a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños y medianos productores rurales”.

Luego de que todos los distritos de la 4ta sección se expresaran, Fernando Espinoza cerró el encuentro y resaltó: “Axel (Kicillof) mira al interior de la provincia de Buenos Aires como nunca antes la miró ningún gobernador. Axel vino a cambiar la realidad con hechos, con acciones, con decisiones, con valentía, con plantarse siempre ante el poder de turno, que en este caso es esta derecha impresentable que está gobernando la Argentina”.

En el final del plenario, la alegría le ganó al sufrimiento y ante una multitud más optimista y esperanzada, Espinoza expresó: “Esto que hoy empieza en la Cuarta. lo vamos a llevar también a todos los rincones de la Argentina, desde la Quiaca hasta Ushuaia”.