Manuel Adorni se reunió con Milei en Olivos

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la residencia oficial. La reunión tuvo lugar mientras continúan las repercusiones políticas y judiciales que rodean al funcionario.
El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la Quinta de Olivos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Desde el entorno del ministro coordinador aclararon que el encuentro fue para repasar la agenda de gestión y los próximos compromisos en la agenda.
El mandatario convocó a su jefe de Gabinete en medio de los trascendidos de salida, luego de nuevos movimientos en la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Lo cierto es que el libertario resiste los embates del Congreso que aspira a interpelarlo para luego tratar una moción de censura con intención de remover al funcionario del cargo.
Pese a las críticas de la oposición y la presión de los aliados, el oficialismo por orden directa de Javier Milei trabaja en blindar a Adorni, ladero de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El encuentro de Olivos se da después de una semana de alta tensión. En el Gobierno admiten que el caso Adorni paralizó parte de la agenda legislativa y obligó a desplegar negociaciones de urgencia con aliados para evitar una derrota en el Senado. La Cámara alta postergó la sesión prevista para este jueves y convocó una nueva para el 25 de junio, donde la oposición buscará avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete para el 2 de julio.
Ese acuerdo, sin embargo, volvió a quedar en discusión. En el oficialismo del Senado buscan ahora revisar el criterio acordado en Labor Parlamentaria y sostener que la interpelación debe habilitarse con dos tercios, y no con mayoría absoluta. La maniobra apunta a elevar el umbral de votos necesarios para tratar el pedido contra Adorni y ganar más tiempo, pero también abre otro frente de tensión con los bloques dialoguistas.
Mañana será el día en el que reaparezca. Esto se dará en el marco del acto en conmemoración por el Día de la Bandera en el Monumento Histórico Nacional de la Bandera en la ciudad de Rosario. Adorni le confirmó su presencia a Milei y ambos se mostrarán juntos durante la celebración. Se espera que el jefe de Gabinete esté en primera fila junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Tanto el Presidente como el jefe de Gabinete trabajan nuevos anuncios para buscar generar una agenda distinta a la del escándalo mediático-judicial que se mantiene hace más de tres meses. En el entorno del ministro coordinador la denominan “agenda positiva”, la cual busca estar circunscripta a realizar comunicaciones sobre nuevas propuestas o medidas implementadas por el Gobierno. Pese a todo, los alcances de la misma son relativos, según el vocero gubernamental al que se le consulte.