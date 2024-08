Atlético Lugano y Yupanqui, con el objetivo de repetir lo de la última fecha

Atlético Lugano y Yupanqui reflejan un mejor panorama desde los triunfos conseguidos, algo que no sucede con Deportivo Paraguayo, que continúa estancado en el fondo de las posiciones de la Primera C. Y en lo que se viene, la décima fecha del Torneo Clausura, los tres matanceros no tendrán grandes riesgos, con lo cual aparece una buena chance para despegar.