Exitosa campaña de donación de sangre a beneficio del Hospital Garrahan

Se realizó en el Instituto San Luis Gonzaga de Tapiales, partido de La Matanza. Walter de la Fuente, que encarna al personaje sostuvo que “es verdad que cuando una persona dona sangre sabe que está salvando vidas, y eso da mucha satisfacción".
El Hospital de Pediatría Profesor Doctor Juan Pedro Garrahan se vio beneficiado con una campaña de donación de sangre realizada en la ciudad de Tapiales, en el partido de La Matanza.
Bajo los lemas “Un pequeño gesto hace la gran diferencia”, “Tu donación también llega lejos” y “Doná esperanza, doná vida”, Marcelo Napole del Rotary Club organizó la acción solidaria que siempre tiene una excelente respuesta de parte de la gente.
En la oportunidad se llevó a cabo en el Instituto San Luis Gonzaga y contó con la colaboración de varios voluntarios, entre ellos el payaso solidario Tuerquita, quienes asistieron a los 70 donantes, 60 de los cuales se habían anotado previamente y otro diez que se sumaron a la largo del día.
Entre los participantes estuvieron la pediatra Ana María Salerno y Walter de la Fuente, quien encarna al citado payaso, que tiene como costumbre estar presente cuando el fin es dar algo al que necesita. “No me canso de repetir lo que decía mi abuela: ‘hacer el bien sin mirar a quien’. Y vaya que si estamos haciendo el bien acá porque cada donación se destina a tres o cuatro niños”, declaró.
“Es verdad que cuando una persona dona sangre sabe que está salvando vidas, y eso da mucha satisfacción. Pero mayor es la emoción si uno se pone a pensar que a ese pequeño o pequeña se le da la oportunidad de crecer, de tener un futuro”, señaló el ex director de Enlace Institucional de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
De la Fuente -quien también es bombero voluntario de La Boca e integrante del Rotary Club de Villa Madero, y continuamente está presente en acciones solidarias de este tipo- resaltó: “El trabajo incansable que hacen los médicos y personal del Garrahan en estas campañas, además de toda la gente que se suma a las mismas. Eso es algo admirable”.
Cabe destacar que en el citado centro de salud de excelencia se realizan 650 transfusiones de componentes sanguíneos por semana, por lo que el banco de sangre necesita uno 65 donantes por día; se practican 11.200 cirugías complejas y 150 trasplantes por año y se atiende un promedio de cerca de 600 mil pacientes en el mismo lapso.