Exitosa campaña de donación de sangre a beneficio del Hospital Garrahan

“Es verdad que cuando una persona dona sangre sabe que está salvando vidas, y eso da mucha satisfacción. Pero mayor es la emoción si uno se pone a pensar que a ese pequeño o pequeña se le da la oportunidad de crecer, de tener un futuro”, señaló el ex director de Enlace Institucional de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

De la Fuente -quien también es bombero voluntario de La Boca e integrante del Rotary Club de Villa Madero, y continuamente está presente en acciones solidarias de este tipo- resaltó: “El trabajo incansable que hacen los médicos y personal del Garrahan en estas campañas, además de toda la gente que se suma a las mismas. Eso es algo admirable”.

Cabe destacar que en el citado centro de salud de excelencia se realizan 650 transfusiones de componentes sanguíneos por semana, por lo que el banco de sangre necesita uno 65 donantes por día; se practican 11.200 cirugías complejas y 150 trasplantes por año y se atiende un promedio de cerca de 600 mil pacientes en el mismo lapso.