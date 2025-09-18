El cambio de timón le hizo bien a Liniers

Sobre ese mapa se jugará la 14ta. fecha del Torneo Clausura de la Primera B, que se iniciará este viernes desde las 20, Deportivo Laferrere visitará a Argentino de Quilmes, bajo el arbitraje de Jesús Girett. En tanto, el sábado a las 15:30, Liniers será huésped de Argentino de Merlo, con la supervisión de Nicolás Mastroieni, mientras que en Ciudad Evita Sportivo Italiano recibirá a Deportivo Merlo, con Kevin Alegre en la conducción.

Después de ocho partidos, Liniers volvió a cantar victoria en el Juan Antonio Arias. Y coincidió con el debut de Marcos Flores al frente del equipo en lo que fue el 3-2 sobre Argentino de Quilmes. El Celeste sumó tres puntos y llegó a los 38 puntos que le sirvió tomar algo de aire fresco en una situación que, por caso, terminó con el ciclo de Diego Herrero.

En lo que fue su primera vez al frente del Celeste de Villegas, Marcos Flores aseguró que “me gustó lo que vi; fue un buen inicio para seguir mejorando. Me encontré con un gran recibimiento, se hizo un trabajo positivo y pudimos ayudarlos a conseguir el triunfo que buscaban hace tiempo”. Asimismo, el entrenador entendió que “en general, todo lo pudimos trabajar funcionó bien, sobre todo por la voluntad de los chicos, algo que fue fundamental”.

Por su parte, Italiano viene de rescatar un punto con el empate 0-0 frente a Dock Sud, que significó el cuarto empate consecutivo del Azzurro. El resultado cobra más relieve a raíz de que se logró con un hombre menos, en tres cuartos de partido , por la expulsión de Jonathan Rivero. Con ello, el equipo de Matías Giménez suma 17 puntos, que lo coloca en el noveno puesto del Clausura.

En cambio, Deportivo Laferrere volvió a dar un paso atrás, en lo que es un contexto de irregularidad que viene marcando su temporada. Así fue que en el Morumbí de La Matanza perdió con Villa Dálmine por 2-1, luego de seis fechas sin caídas, que había dibujado una ilusión en el firmamento, pero el Viola puso nuevamente el signo de duda en función de meterse en los puestos del Reducido por el segundo ascenso.

Tras la derrota, el equipo de Pablo Nieva se ubica undécimo en la tabla general con 41 puntos, a seis del último que se clasifica al Reducido, mientras que con 17 puntos marcha décimo en el Clausura, a siete del líder, Midland.

Carlos Morel ha hegemonizado el arco del Deportivo Laferrere a la luz de rendimiento, con lo cual si no se atraviesa una lesión o una suspensión todos debían esperar. En abril, Josué Ayala llegó al club, apenas jugó un partido y hoy se aleja del club.

El ex arquero de Boca, entre otros, y vecino de la zona, decidió rescindir el contrato que lo unía a Lafe ante una propuesta que le llegó semanas pasadas. Es que Ayala se inclinó por jugar la Copa Potrero y dejó Laferrere. Tras cinco meses de permanencia en el Verde matancero, Josué Ayala recibió una oferta para jugar la Copa Potrero en noviembre venidero, con lo cual decidió rescindir de común acuerdo con la dirigencia del club.

Ayala, de 37 años, fue suplente de Carlos Morel en la mayoría de los partidos, pero fue titular en la 19na. fecha del pasado Torneo Apertura, ante un cuadro gripal que afectó en aquel momento al arquero titular. Fue frente a Midland, el 8 de junio, partido en el que el Funebrero se impuso por 2 a 0. Ante la salida del experimentado arquero, Carlos Morel tendrá a sus espaldas a los juveniles Santiago Martínez y Juan Esteberena.