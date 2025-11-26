Denis Dumas contó, por primera vez, por qué Campi casi termina a las piñas con Mariano Iúdica

"Todo lo que tuve que hablar con él, lo hablé con él", afirmó Denise, incorporada como nueva integrante de LAM, sobre el pasado laboral y su experiencia compartida con el ahora conductor de Polémica en el bar. "Mariano es uno de los tipos que más te rema los programas y, en ese remo, pasaba por encima un montón de cosas".

Luego, la presentadora confirmó que un conflicto laboral dentro de un camarín derivó en un cruce entre Iúdica y Campi, -Martín Campolongo-, su marido, mientras ella y Iúdica hacían un programa de entretenimientos. "Por un problema que Mariano tuvo conmigo en un camarín, no sexual sino laboral, tuvo una diferencia con Campi".

"Yo lo arreglé con Mariano, pero se lo conté a Campi y cuando se encontraron le dijo ‘che, loco, bajá un poco’", recordó Dumas, sobre el cruce cara a cara que hubo entre su marido y Mariano, varios años atrás. "Todo lo resolvimos en privado y después seguí laburando muy bien con él", agregó Denise, en el programa de Angel de Brito, en las noches de América.

¿Iúdica filtró el video hoy de Flor Peña?

"Él dijo que yo entré por él a Este es el Show y quiero aclarar que no entré por él, sino por José María Listorti", se permitió aclarar Denise, al aire, sobre los dichos que supo hacer públicos Mariano sobre una supuesta ayuda laboral que le habría brindado a la que, luego, terminó resultando su compañera de trabajo.

"No escuché nada y no lo creo capaz", manifestó Dumas, al aire, sobre las supuestas versiones que corrieron de que Iúdica habría sido el responsable de hacer filtrar por los medios de comunicación el famoso video íntimo de Flor Peña que tantos y tantos dolores de cabeza le generó a la artista.