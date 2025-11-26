Las dos CTA se movilizan a la Secretaría de Trabajo

El secretario general de CTA-Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que la convocatoria que hizo el Gobierno para el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil “debería haberla hecho tres meses atrás”.

“Desde la CTA hicimos una presentación judicial y hubo que obligar al Poder Ejecutivo por medio de la Justicia, para que cumpliera su responsabilidad de revisar el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, cosa que no quieren hacer y quieren seguir teniendo planchado, porque con eso planchan toda la economía de ingresos, tanto los programas sociales y las discusiones en los convenios colectivos”, manifestó e diálogo con Noticias Argentinas.

Asimismo, indicó que la situación también afecta a los trabajadores que no tienen representación, “que no son pocos”, y que se rigen sólo por el valor y la variación del Salario Mínimo, que hoy es de 322.200 pesos, “casi la mitad de lo que se necesita para una canasta de alimentos para comer”.

Por otra parte, Godoy insistió que la intención del Gobierno “es seguir tirando para abajo” el valor del salario y, por eso, la decisión que tomaron las CTA es movilizarse hacia la Secretaría de Trabajo.

“Vamos a participar de la reunión virtual, pero los principales dirigentes estaremos en las calles”, agregó.

“Cuando hicimos esta presentación en la Justicia fue para no permitir que esto pase de manera intrascendente y exigirle al Gobierno que cumpla con su deber, porque para nosotros el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil es una institución tripartita, Estado, patronales y trabajadores, que debe funcionar a pleno y que debe garantizar un ingreso por encima del nivel de la pobreza en la Argentina", añadió.

Y afirmó que "obviamente esta no es la decisión del Gobierno, y mucho menos la de los empresarios que vienen actuando en tándem para que el oficialismo siga decidiendo por decreto el valor del salario mínimo vital y móvil”, concluyó. uo3Hgg

La movilización de este miércoles coincidirá con la marcha que los jubilados llevan adelante todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso, por lo que se prevé una jornada de reclamos conflictiva en el centro porteño.