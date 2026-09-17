Finalizó torneo de fútbol 5 con la participación de más de 200 policías

Por otro lado, Pacha, que charló amablemente con los efectivos que se encontraban en el lugar, los invitó a disputar un partido amistoso en el predio de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), donde él cumple funciones en el área de Deportes, con el equipo de esa casa de altos estudios.

“¡(Franco) Baresi te sigue buscando todavía”!, se escuchó por allí y todos estallaron de risa. Cabe recordar que en la final de la Copa Intercontinental de 1994, disputada en Tokio, Japón, Vélez sorprendió al poderoso Milan y le ganó por 2 a 0.

En ese entonces, el defensor italiano era uno de los mejores en su puesto -y luego considerado de los más trascendentes de la historia- y Cardozo fue una de las piezas fundamentales del conjunto de Liniers durante ese encuentro.

En lo que respecta a los premios, Pacha entregó los trofeos al campeón, Centro FC; al subcampeón, Cabeza de perro; al goleador, Esteban Aguirre del primer equipo; y a la valla menos vencida, Darío Herrera y Néstor Andrada, correspondiente al mismo plantel.

Por otro lado, Walter de la Fuente, ex director de Enlace Institucional de la Policía de la provincia de Buenos Aires y uno de los organizadores del torneo, resaltó que “el éxito alcanzado demuestra que cuando se ponen en práctica ideas que ayudan de alguna manera a los efectivos nunca fallan”.

“Ellos se merecen que siempre se los tenga en cuenta porque a veces no son tratados como corresponde. Por eso, estaría bueno que este tipo de acciones se repliquen en otros lugares de esta querida y gran provincia que tenemos”, resaltó el también bombero voluntario de La Boca e integrante del Rotary de Villa Madero y del Club Social San Justo.

El novedoso campeonato, además de la De la Fuente, estuvo organizado por uno de los integrantes de la fuerza, el Teniente Oscar Pagano. Participaron 20 equipos divididos por zonas, con un sistema similar al de la última Copa del Mundo, y contó con la presencia de numerarios de las diferentes especialidades con las que cuenta esta Policía.

La actividad se desarrolló en el complejo de deportes ubicado en la intersección de avenida Crovara y Camino de Cintura de La Tablada, La Matanza, y la idea es organizar más torneos similares, como así también uno de interfuerzas, con fuerzas de seguridad y armadas.