Aunque Trenes Argentinos no brindó precisiones sobre el incidente, el mal estado de las vías y la antigüedad de los mecanismos en Retiro podría haber provocado el descarrilamiento. La necesidad de una urgente intervención lo demuestra la licitación que en mayo efectuó la estatal Trenes Argentinos Infraestructura, para renovar esos elementos, algo que estaba proyectado desde hace tiempo.

Por otra parte, la línea Sarmiento, viene afrontando inconvenientes diariamente y a cualquier hora. La falta de mantenimiento de las vías en los últimos años ha provocado que en los puntos donde hay cambios de vía la velocidad esté limitada a 30 kilómetros por hora, aunque puede agravarse: desde hace 10 días, se estableció una precaución de 12 kilómetros por hora para las formaciones que llegan a Haedo desde Once. No es solo mayor tiempo de viaje y demoras, sino también más tiempo en baja de la barrera del paso a nivel ubicado junto a la estación de Haedo, Fasola, donde se forman filas de vehículos de hasta 300 metros.

El Sarmiento muestra además evidentes desórdenes internos. Como ejemplo, el lunes a las 9 de la mañana, un tren procedente de Moreno y con destino Once llegó a Haedo y se anunció -recién cuando abrió sus puertas- que circularía rápido a Liniers, de allí a Flores, parando luego en Caballito, supuestamente porque circulaba atrasado, para recuperar la demora, una llamativa costumbre de la Línea Sarmiento.

Pero en el ingreso a Haedo estuvo detenido casi 5 minutos, aparentemente por una descoordinación entre Control Trenes -que modifica el régimen de paradas-, la cabina de señales -que maneja el señalamiento- y el conductor. En ese tiempo de detención, el tren podría haber parado en todas las estaciones, como está determinado por itinerario: no hay servicios rápidos programados. Pero los pasajeros que iban a las intermedias -como por ejemplo Ramos Mejía- tuvieron que descender y esperar la siguiente formación, por lo que le agregaron más demora al viaje.

La falta de información o a destiempo al usuario es una práctica repetida. Desde Trenes Argentinos se señala la necesidad de recurrir a la Aplicación para conocer las novedades del servicio. Este miércoles, se decidió suprimir uno de los escasos 5 trenes que circulan en el ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR). Pero recién a las 11.53 se anunció que el tren que tendría que haber salido de Temperley a las 11.36 estaba cancelado.

Es la misma formación que luego sale de Haedo 13.35. En consecuencia, a las 11.53, su cancelación era obvia. Pero recién apareció en la Aplicación casi dos horas después, a las 13.47. En el primer caso se indicó que era "por problemas operativos", un imprecisa explicación que puede ocultar falta de locomotora, de conductores, de guardas, de cortatráficos, de cambistas, de personal policial o el paso de algún servicio interno. En el segundo, no se dio precisión alguna.

Las cancelaciones que suceden a diario en el ramal Temperley-Haedo -a las que se suman demoras que pueden superar la hora- y la falta de información al pasajero, han determinado que los pocos trenes diagramados circulen con muy pocos pasajeros: en su mayoría son cartoneros, que desde las paradas Kilómetro 34 e Intendente Pedro Pablo Turner, en el partido de Lomas de Zamora, se trasladan con sus carros vacíos hasta Ingeniero Brian o Haedo, para regresar con esos vehículos cargados con elementos descartados pero que tienen valor económico.