Italiano necesita dar vuelta la historia ante Armenio

El resto de los cuartos de final obedecerán al siguiente cronograma: este viernes a las 20.05, Argentino de Merlo (3) - Excursionistas (1), por TV; el sábado a las 17, Acassuso (0) - Villa San Carlos (0); y a las 20.05, Real Pilar FC (1) - Flandria (1), también por TV.

En general todo es parejo tras la primera escaramuza de los partidos de ida y en el fútbol todo puede pasar. A priori al Sportivo Italiano la llave con Deportivo Armenio no le muestra una sonrisa. Todo lo contrario, pero nada está perdido, porque la diferencia a favor de Armenio asoma exigua y totalmente remontable.

En la ida, jugada en Ciudad Evita, el equipo de Matías Giménez cayó por la mínima. Si bien no tuvo demasiadas ideas, el Tano pagó caro la falta de oportunismo, que en definitiva significó la variable entre ganar y perder. Porque el Tricolor no dejó pasar la que tuvo y facturó. En cambio, el Azzurro generó algunas claras, pero el arquero, Iván López se transformó en un bastión armenio.

Ahora, con el 0-1 deberá ir a remontar el resultado en Ingeniero Maschwitz. Y en caso de lograr ganar por la mínima, se definirá con remates desde los 12 pasos. Claro que si el triunfo del Tano se diera por dos o más goles de diferencia, se meterá derechito en semifinales.