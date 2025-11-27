Pablo Nieva dejó de ser el entrenador de Laferrere

Fueron varios días de negociaciones que desembocaron en la salida del DT, ya que “no llegó a un acuerdo para acordar su continuidad”, avisó mediante las redes el club Verde.

Pablo Nieva había tomado al equipo en diciembre del año pasado, en reemplazo de Guillermo Szeszurak. Y se fue con un ciclo cumplido de principio a fin. No pudo refrendar esa vigencia en el cargo en el epílogo del Clausura. Es que Lafe terminó undécimo en la tabla general de la Primera B, y a apenas a dos puntos del Reducido. La campaña del equipo a las órdenes de Pablo Nieva se integró de 12 victorias, 17 empates y 11 derrotas (44 goles a favor y 42 en contra).

Ante la salida de Nieva, la dirigencia ya está en tratativas para sumar un nuevo técnico, mientras que el plantel está licenciado hasta el próximo lunes. Se espera que el regreso a las prácticas, sea con el nuevo cuerpo técnico a la cabeza. De lo contrario, el Mono Pérez, entrenador de la Reserva, se podrá al frente del plantel superior del Villero.