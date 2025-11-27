Un hombre murió tras arrojarse desde el Puente de la Mujer

El escenario de incertidumbre comenzó pasadas las 06.03 cuando dos testigos denunciaron que vieron al hombre arrojarse, por lo que de manera inmediata se dio inicio al procedimiento de rescate por parte de la Prefectura, que desplegó semirrígidos y personal especializado, entre ellos nadadores de rescate, para dar con la víctima.

video (22)

En el lugar, la Policía secuestró una camisa roja, un par de zapatillas y un par de medias, que el hombre habría dejado antes de lanzarse al agua.

Tras varias horas, se informó que el hombre, de entre 30 y 35 años, fue encontrado muerto y ahora se busca establecer el motivo por el cual se tiró al dique 3.

Se indicó que el cuerpo fue localizado “entre el segundo y el tercer flotín, desde Costanera hacia Puerto Madero, en el sector central del canal”.

befunky_2025-10-4_10-34-39

Otro dato dado a conocer es que la persona “se encontraba desnuda al momento del hallazgo”.

Luego del procedimiento inicial, la continuidad de la actuación quedó a cargo de la Policía de la Ciudad.

El caso está siendo investigado por el fiscal Santiago Vismara de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, Secretaría Única a cargo de la fiscal Capelletti.