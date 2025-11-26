Claudio Tapia: chicana a Juan Sebastián Verón y mensaje a Javier Milei

“No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, desafió Chiqui, marcando un fuerte mensaje para Javier Milei.

“Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, cara a cara. Acá todos sabemos que hay cosas que mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”, subrayó Tapia, quien tiene mandato como presidente de AFA hasta 2028.

Embed [DEPORTES] "Me quedan muchos años más": Chiqui" Tapia ganó el Premio Alumni de Platino, advirtió que "no es la primera vez" que recibe críticas al mando de la AFA y subrayó que "las luchas se dan cara a cara", no "desde afuera". https://t.co/3DXbKVVjfk pic.twitter.com/g0c5yYNDyn — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 27, 2025

Fue ahí que el dirigente le lanzó un dardo a Verón. “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano se clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”, comentó en relación a la situación del Pincha, que superó a Central en Arroyito y ahora se medirá por los cuartos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”, remarcó con un mensaje a la política nacional.

Y también disparó lo siguiente para el Gobierno: "Como lo decía Marcelo (Achile, presidente de Defensores de Belgrano, vice de AFA y quien lo antecedió en el micrófono), asociaciones civiles sin fines de lucro. Eso es lo que somos, ese es el modelo del fútbol argentino, eso es lo que defendemos”. De esta forma, volvió a tomar distancia de la idea impulsada por el Gobierno de impulsar las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), para permitir el ingreso de capitales privados a los clubes.