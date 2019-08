En diálogo con este medio, el presidente de la entidad, Gustavo Cid, puntualizó que "estimamos que ahora se van a ir presentando en los 6 cuarteles y en nuestro club, porque le debemos a EDENOR 900 mil pesos".

La extrema medida no se concretó en Virrey del Pino porque los bomberos le plantearon a la cuadrilla quién se iba a hacer cargo, en caso de un siniestro, de que no se pudiera encender la sirena para convocar a los voluntarios en caso de no contar con el personal suficiente, o que se careciera del sistema de radio comunicación, y optaron por retirarse.

Que cualquier unidad de Bomberos quede sin suministro eléctrico podría afectar, paradójicamente, a la misma EDENOR, que los convoca cuando se produce un incendio en sus instalaciones eléctricas.

Bomberos Voluntarios de La Matanza cuenta, además del cuartel central en Ramos, con 5 destacamentos ubicados en Tapiales, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere, González Catán y Virrey del Pino, junto a un campo de deportes en Ramos, y el temor de sus autoridades es que a esos siete lugares lleguen cuadrillas con la orden de corte.

Para las distribuidoras eléctricas, "Bomberos es un emprendimiento comercial, no tenemos ningún tratamiento preferencial", advirtió Cid, indicando que otros cuerpos, como los de Moreno y Merlo, presentaron recursos de amparo para evitar que les corten el servicio.

Gustavo Cid reconoció que "se hacen pagos mensuales a EDENOR, pero priorizamos el pago del combustible, que significa una erogación de 150 mil pesos por mes. Actualmente la deuda es de 250 mil pesos con varias estaciones de servicio, y ya se dio el caso de una que nos cortó el servicio hasta que nos pongamos al día".

El titular de Bomberos Voluntarios de La Matanza recordó que el municipio acordó el pago del combustible de los distintos móviles, operativa que comenzará en alrededor de 20 días, cuando las estaciones de servicio se inscriban como proveedores de la comuna.