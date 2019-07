Verónica Magario acusó a María Eugenia Vidal de insensible, agresiva y de victimizarse

“Es tiempo de crecer en la política argentina, de no victimizarse. Vidal se victimiza. Macri también. Cuando uno está en una responsabilidad del Estado tiene que asumir las decisiones que toma y dar explicaciones por las consecuencias que produjo”, lanzó Magario.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio, la precandidata a vicegobernadora criticó la labor de Vidal: “Siento desde afuera es una mujer, una madre, que no tiene sensibilidad. Y eso me da mucha pena, porque cuando uno llega a esta función, tenemos un plus, el de ser madres, y que sentimos siempre la necesidad de ayudar, abrazar y ayudar, porque somos las mamas. Ella no ha podido encontrar soluciones, no las buscó, siento que no ha gobernado la provincia, ha hecho lo que Macri le ha dicho que haga”.

Otras frases destacadas de Magario:

• “Claramente la pobreza creció en este tiempo, muchísimo más que lo que creció hasta 2015. La pobreza en el conurbano, en los chicos hasta 17 años, ha llegado al 64%, una cifra tremenda. Eso ha sido producto de estas políticas, tenemos un país endeudado, con altos grados de pobreza y desocupación, y no sabemos exactamente para qué se tomó la deuda. Hemos tomado deuda para estar peor”.

• “Macri y Vidal agreden desde lo personal. Creo que si habláramos de mas propuestas y saliéramos de agredir y echar la culpa a unos y a otros, y de decir que somos de una manera u otra manera. Es tiempo de crecer en la política argentina, de no victimizarse”.

• "La Matanza es el distrito más grande y con muchas necesidades, por lo menos hay que escuchar y preguntarse qué está sucediendo. No puede haber enfrentamientos políticos y olvidarse de la gente y de un distrito como La Matanza. No se puede olvidar de 2.250.000 personas en un distrito donde hay situaciones complejas. Si Vidal ha hecho una rivalidad política se ha equivocado, ella vino para gobernar a todos los bonaerenses y aún en las diferencias políticas hay que sentarse y ocuparse”.