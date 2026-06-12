Renovaron las autoridades del Club Social San Justo

Eligieron como presidente para el período 2026-2028 a Alberto Julián Zaia. La comisión directiva está integrada por Walter de la Fuente, quien fue director de Enlace Institucional de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Los socios del Club Social San Justo de La Matanza eligieron nuevas autoridades, durante un encuentro en el Salón de Uso Múltiples (SUM) de la sede de avenida Arturo Illia 2632.
El designado para presidir el club en el período 2026-2028 fue Alberto Julián Zaia: reemplazará a José María Barrio, quien estuvo al frente desde 2024. Estará acompañada por una comisión directiva entre cuyos integrantes se encuentra Walter de la Fuente, quien ocupará el cargo de segundo vocal suplente.
"Es un orgullo poder formar parte de este club que representa los valores matanceros de fomento, compromiso y solidaridad hacia los demás", destacó el vecino de La Matanza. De la Fuente agregó que "el Club Social San Justo es un ejemplo de perseverancia en un mundo que, a veces, pierde de vista la importancia de este tipo de espacios".
"Esta institución tiene más de cien años llevando adelante una inmensa labor cultural y, desde mi lugar, pondré mi granito de arena para que esto continúe siendo así", recalcó. De la Fuente -quien también fue director de Enlace Institucional de la Policía de la provincia de Buenos Aires- siempre estuvo ligado a las actividades sociales tanto en La Matanza, como en distintos puntos del Conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es bombero voluntario desde hace 45 años en el emblemático Cuartel de La Boca -el primero que tuvo el país-, tiempo atrás se sumó al Rotary Club de Villa Madero y colabora desinteresadamente en diferentes causas. Como parte de una de ellas, se transforma en el payaso "Tuerquita" para llevar alegría a niños de diferentes barrios. Es más, para una actividad realizada recientemente por ese personaje, el Club San Justo hizo una donación para poder comprar golosinas que después fueron repartidas entre los pequeños.