Renovaron las autoridades del Club Social San Justo

Es bombero voluntario desde hace 45 años en el emblemático Cuartel de La Boca -el primero que tuvo el país-, tiempo atrás se sumó al Rotary Club de Villa Madero y colabora desinteresadamente en diferentes causas. Como parte de una de ellas, se transforma en el payaso "Tuerquita" para llevar alegría a niños de diferentes barrios. Es más, para una actividad realizada recientemente por ese personaje, el Club San Justo hizo una donación para poder comprar golosinas que después fueron repartidas entre los pequeños.